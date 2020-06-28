В Шотландии полиция нейтрализовала мужчину, устроившего нападение на людей

Мужчину, устроившего массовую расправу с ножом на улице города Глазго в Шотландии, нейтрализовала полиция. Спецслужбы устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее от действий злоумышленника, напавшего на людей с ножом, погибли трое. Еще несколько получили ранения, это полицейские, уточняет местная пресса. На данный момент район, где произошло нападение, оцеплен.
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