У российских границ зафиксировали повышенный уровень радиации

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28 июня 2020, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]

дозиметр, фото: pixabay.com

Превышение уровня радиоактивных веществ зафиксировано у российских границ. Изменения были зарегистрированы датчиками радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции.

В воздухе обнаружили изотопы йода, а также радионуклиды цезия, рутения и кобальта.

В нидерландском Национальном институте здоровья и окружающей среды предположили, что источник заражения может находиться на северо-западных территориях России. Там допускают, что утечка произошла в результате возможного повреждения топливного элемента атомной электростанции.

Росгидромет заявил, что в регионе Балтийского моря радиация находится в норме. В Росэнергоатоме сообщили, что никаких повреждений реакторного оборудования не происходило. Уровень вредных выбросов на АЭС не превышал нормы.