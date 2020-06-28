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У российских границ зафиксировали повышенный уровень радиации

, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]

У российских границ зафиксировали повышенный уровень радиации
дозиметр, фото: pixabay.com

Превышение уровня радиоактивных веществ зафиксировано у российских границ. Изменения были зарегистрированы датчиками радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции.

В воздухе обнаружили изотопы йода, а также радионуклиды цезия, рутения и кобальта.

В нидерландском Национальном институте здоровья и окружающей среды предположили, что источник заражения может находиться на северо-западных территориях России. Там допускают, что утечка произошла в результате возможного повреждения топливного элемента атомной электростанции.

Росгидромет заявил, что в регионе Балтийского моря радиация находится в норме. В Росэнергоатоме сообщили, что никаких повреждений реакторного оборудования не происходило. Уровень вредных выбросов на АЭС не превышал нормы.

НС

Общество

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Росприроднадзор назвал причину сброса отходов на фабрике «Норникеля»

Росприроднадзор назвал причину сброса отходов на Талнахской обогатительной фабрики (предприятие «Норникеля»). По предварительным данным, слив оборотной воды с фабрики произошел из-за резкого роста уровня воды в отстойном пруду.

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