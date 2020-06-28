У российских границ зафиксировали повышенный уровень радиации
28 июня 2020, 17:06[ «Аргументы Недели» ]
Превышение уровня радиоактивных веществ зафиксировано у российских границ. Изменения были зарегистрированы датчиками радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции.
В воздухе обнаружили изотопы йода, а также радионуклиды цезия, рутения и кобальта.
В нидерландском Национальном институте здоровья и окружающей среды предположили, что источник заражения может находиться на северо-западных территориях России. Там допускают, что утечка произошла в результате возможного повреждения топливного элемента атомной электростанции.
Росгидромет заявил, что в регионе Балтийского моря радиация находится в норме. В Росэнергоатоме сообщили, что никаких повреждений реакторного оборудования не происходило. Уровень вредных выбросов на АЭС не превышал нормы.
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