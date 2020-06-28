Чёрные имеют претензии не только к белым, но и друг к другу . Опасность войн в Африке сохраняется​

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28 июня 2020, 16:28 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Несмотря на то, что в 2018 году во время исторической встречи лидеры Эфиопии и Эритреи подписали договор о дружбе, вражда между этими странами до сих пор не заканчивается.

Эритрея с её тираническими устоями и противоправным режимом по сей день считается враждебным государством не только для Эфиопии, но и для всех остальных стран мира. Жестокое правление самопровозглашённого тирана Исайяса Афеворки доводит страну до уровня Северной Кореи. Пресса и СМИ находятся полностью под контролем правительства. К тому же в Эритрее сохраняется бессрочная служба в армии. Из этой страны массово бегут жители.

Стоит отметить и про то, что Эритрея по сути просто лишила моря своего южного соседа. Эфиопия оказалась буквально запечатана на территории Восточной Африки. Полномасштабная война между двумя государствами длилась более двух лет. За это время в ней успели поучаствовать не только местные народы, но и представители других государств. В войне помимо европейцев и израильтян сражались российские и украинские эксперты. Причём Украина отчего-то помогала тиранической Эритрее, а вот российские силы стояли за Эфиопию и поставляли туда военную технику. Несмотря на официальное завершение войны в 2000 году, общая напряжённость сохранялась до 2018 года. Впрочем, и сейчас на эфиопско-эритрейских границах нет относительного спокойствия.

Учитывая враждебность и преступность режима Афеворки ко всем окрестным странам, новые конфликты с Эфиопией могут вспыхнуть в абсолютно любое время. Не исключено, что былая вражда возобновится снова, и тогда войны уже будет не избежать.