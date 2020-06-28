Буркова под стражу. Российского киберпреступника в США приговорили к 9 годам тюрьмы

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28 июня 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Российский компьютерный «мафиози» Алексей Бурков уже успел прославиться на весь мир своими незаурядными преступлениями. Он официально признал свою вину в содеянном.

Занимался этот хулиган весьма опасными делами. Кража персональной информации, кибер-мошенничество, отмывание денег и различные вторжения в чужие компьютерные системы были для него нормой жизни. В США считают, что Бурков нанёс ущерб государству в более, чем 20 миллионов долларов. Поначалу обвинители требовали для этого человека 15 лет тюрьмы.

В конце июня этого года суд Соединённых Штатов всё же принял соответствующее решение по отношению к хакеру. Ближайшие девять лет жизни его вряд ли обрадуют. Но по крайней мере, это не пожизненное заключение и даже не срок на 15 лет, как того хотели изначально обвиняющие. Ещё стоит отметить, что Бурков нанёс ощутимый ущерб Израилю, на территории которого тоже просидел в тюрьме. Он был задержан там в 2015 году, а в ноябре прошлого года экстрадирован в Штаты. Эксперты полагают, что Бурков – обычный любитель жизненного азарта, да ещё и с некоторыми элементами экстрима. Похоже, что этот хакер не из тех, кто привык к мирной и спокойной жизни без всяких нарушений законов.