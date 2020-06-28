Бой Еврофайтера против Су-35 - кто победит

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28 июня 2020, 13:38 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

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Российские фронтовые истребители семейства «Сухого» технически заметно продвинулись вперед после распада СССР, считают западные эксперты, но все равно они не совершенны в авионике и цифровом обеспечении. Американское издание National Interest на этот раз решило выявить, - кто же победит в воздушном бою: европейский истребитель Еврофайтер (Eurofighter Typhoon) или российский Су-35?



Американцы все же признают – несмотря на то, что по основным летным характеристикам Eurofighter Typhoon и Су-35 примерно равны, последний все же имеет ряд преимуществ над своим европейским визави. Скорости этих машин, их высотный потолок примерно равны, но по тяге двигатели Су-35 имеют заметное преимущество. Особенности планера и системы управления делают «Сушку» более маневренной, чем какие-либо другие лучшие мировые образцы того же поколения. Мало того, по маневренности Су-35 превосходит иностранные истребители пятого поколения. При этом отмечается, что дизайн кабины «Тайфуна» и система подачи информации пилоту продуманы лучше, чем у истребителей семейства «Сухого».

Большое значение для обеспечения преимущества в современном воздушном бою придается радиолокационным системам (РЛС) и ракетам класса «воздух - воздух». Eurofighter Typhoon оснащен РЛС Euroradar CAPTOR, позволяющий видеть противника на расстоянии до 300 км. У Су-35 установлен Н035 «Ирбис», являющийся достойным конкурентом западным аналогам. В ракетном вооружении также наблюдается паритет и по дальности поражения и по скорости, например, у российского боеприпаса Р-77 и европейского аналога «Метеор» (Meteor). Пушечное вооружение понадобится пилотам в ближнем бою. У Еврофайтера 27-мм авиационная пушка Маузер ВК-27 с темпом стрельбы 1700 выстр. /мин., начальной скоростью снаряда 1050 м/сек. Наша «Сушка» оснащена 30-мм авиационной пушкой ГШ-30-1, у которой темп стрельбы 1500 выстр./мин., а начальная скорость снаряда 900 м/сек.

Эксперты из National Interest сообщают, что «Тайфуны» британских Королевских ВВС были опробованы в учебном бою против Су-30МКИ индийских ВВС. Англичане признали, что истребители семейства «Сухого» - очень опасный противник. В общем был сделан вывод, что решающую роль в воздушном бою между этими машинами будут определять сами пилоты, их навыки и бойцовские качества. Похоже, на западе признают, что «Тайфун» в схватке один на один, в равных условиях - проиграет российским Су-35С.