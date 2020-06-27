Индия перебрасывает к границе с Китаем пехоту и боевую авиацию

Аргументы Недели → В мире 13+

27 июня 2020, 18:33 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

фото: соцсети

Индийское военное ведомство сообщает, что в ответ на усиление китайской приграничной войсковой группировки близ Восточного Ладакха, направляет свои дополнительные силы к линии фактического разграничения и создает оперативный войсковой резерв в прилегающих к границе с Китаем районах.

Индия перемещает сорок горно-егерских рот ближе к линии фактического контроля в Восточном Ладакхе, де факто разделяющей китайскую и индийскую территории. Эти силы, судя по всему, составят первый эшелон индийской приграничной войсковой группировки. Военные чиновники в Нью-Дели заявляют, что указанные сорок рот будут дислоцироваться в различных секторах, включая Ладакх, Аруначал-Прадеш, Уттаракханд и Сикким.

По сути, индийское командование разворачивает на передовой линии полноценную горно-егерскую бригаду. Все 4000 бойцов указанных подразделений имеют горно-стрелковую подготовку.

Они были собраны из различных формирований индийских силовых ведомств и переданы в подчинение Индийскому-тибетскому пограничному управлению. В их распоряжение передаются соответствующие транспортные средства – снегоходы и вездеходы.

Второй оперативный эшелон составят три пехотные дивизии, каждая численностью 10 тыс. – 12 тыс. штыков. Их пункты дислокации и посты охранения расположатся по широкому фронту на абсолютных высотах от 3 тыс. м до 6,2 тыс. м (над уровнем моря).

Индийские ВСС перебрасывают ближайшие к Восточному Лдакху авиационные базы, включая Лех и Шринагар (Leh, Srinagar) ударную армейскую и фронтовую авиацию: Су-30МКИ, Jaguar, Mirage 2000, вертолеты Apache.

Для прикрытия войск с воздуха как индийская, так и китайская сторона наращивают число беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Для локальных задач противники используют квадрокоптеры, оснащенные камерами и тепловизорами. Плюс к тому, сторонами активно используются тяжелые разведывательно-ударные дроны. Индийские ВВС применяют БЛА Heron израильского производства. Китайские военные имеют на вооружении внушительные по огневой мощи и техническим возможностям ударно-разведывательные дроны Wing Loong 2.