Индия действительно намерена закупить у России танки Т-14 «Армата»?

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27 июня 2020, 14:05 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

фото: соцсети

Нью-Дели ведет переговоры с Москвой о приобретении перспективных танков Т-14 на платформе «Армата». Об этом новость в субботу ранним утром распространилась по всей сети Рунета. Первоисточником информации назван медиа-холдинг «Звезда»: «Индия рассматривает возможность покупки российских танков на базе платформы «Армата», сообщил «Звезде» источник в оборонно-промышленном комплексе. «Ведется подготовка изделия к экспорту. Интерес к нему проявила Индия», - сообщил собеседник «Звезды». По его словам, специалисты решают, что из оборудования новейшего танка может пойти на экспорт, а что нет. О том, что Индия рассматривает возможность покупки танков «Армата», говорится также в военно-аналитических изданиях страны».

Названы: число закупаемой партии танков и сумма контракта. Индия (вероятно) намерена приобрести 1770 машин и потратить (на все - про все) 442,5 млрд. руб. (стоимость одного российского танка оценивается в 250 млн. руб.). Еще два года назад в СМИ публиковалась точно такая же информация. Пройдя мощной волной по инфо-полю она «благополучно» затухла, и никто о покупке «Армат» долго не вспоминал. Нынче же, судя по всему, данное известие переживает свое второе пришествие.

Насколько это известие соответствует истине пока судить сложно. Дело в том, что в индийской прессе на этот счет нет никаких новостей. Обсуждаются российские ЗРК С-400, модернизация фронтовых истребителей МиГ-29 и боевые возможности МиГ-35, на которые действительно Нью-Дели имеет виды. А о танках Т-14 действительно была публикация в индийском англоязычном издании Economic Timеs, но сие произошло в 2018 году. Тогда сообщалось, что на замену Т-72 индийские Вооруженные силы намерены приобрести 1770 танков Т-14 в определенной комплектации. Сумма контракта оценивалась в 4,5 млрд долл. А ныне, по данным источников, Индия и Россия уже ведут переговоры, при этом, указывается, что «окончательное решение может быть выработано до конца текущего года».

Даже если информации о приобретении индийскими военными танков Т-14 верна, ее никак невозможно увязать с индийско-китайским пограничным конфликтом, по той причине, что в горах танковые войска в принципе применить проблематично. Там бронетехника может перемещаться только по дорогам и по плоскогорьям, на небольших абсолютных высотах, поскольку в зонах с разряженным воздухом машины будут глохнуть. Применительно к военному делу данный факт говорит о неэффективности использования тяжелой сухопутной техники в боевых действиях в высоких горах.