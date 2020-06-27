С идеями Си Цзиньпина коммунисты Китая могут ознакомиться с помощью приложения на смартфоне

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27 июня 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: facebook.com/vasily.golovnin

Фото: соцсети

Возможностью проникнуться направляющими идеями главного коммуниста Китая Си Цзиньпина с помощью специального приложения, установленного на смартфон, товарищи по партии пользуются уже достаточно давно. В конце мая члены Компартии получили новую инструкцию, которая запрещает шутить по поводу политики и любых действий Генерального секретаря ЦК КПК.

Японское информационное агентство Kyodo со ссылкой на сведения, полученные в Пекине, сообщило, что инструкция включает в себя порядка двадцати запретов. Согласно ее положениям, работники всех структур Компартии Китая и государственных органов страны отныне не смогут:

- высказываться в негативном духе о Генеральном секретаре Си Цзиньпине;

- шутить по поводу руководства КПК;

- допускать критические высказывания в общественных местах;

- заходить на сайты, содержащие критику в адрес правительства КНР, и ставить лайки в социальных сетях под досужими рассуждениями о политике партии.

Помимо этого, запрещается регулярно встречаться с группами одноклассников и земляков. Все это, как полагают, - попытка пресечь фракционную деятельность в партии и проявление возросших страхов высшего китайского руководства, которое боится недовольства из-за ошибок с COVID-19, из-за потерь, связанных с конфликтом с США, и из-за проблем с мятежным Гонконгом.