Евросоюз планирует помогать разорённому войной и диктатурой Судану

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26 июня 2020, 16:52 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Судан по праву считается одной из самых худших стран мира. Ещё в начале прошлого года там властвовал жестокий и бесчеловечный диктатор Омар аль-Башир, устраивавший геноцид своего народа на протяжении 30 лет.

Президентом он был лишь формально, на деле же этот человек являлся полновластным монархом, который собирался пребывать у руля до самой смерти. В 2019 году народ устал от тирании и окончательно положил конец правлению самопровозглашённого «султана». За всё время «царствования» Аль-Башира страна превратилась в настоящий концлагерь. Массово появлялись различные террористические группировки, каждый день погибали сотни, а то и тысячи людей. От основного государства отделился Южный Судан. Народ не знал счастья целыми поколениями. Постоянный голод и угроза гибели превратилась в абсолютную норму жизни для суданцев.

Сегодня в Судане уже не властвует группировка Аль-Башира. После переворота контроль над страной взяли военные. Руководство республикой осуществляет Абдель Фаттах-аль-Бурхан, один из видных военачальников Судана. Должность премьер-министра занимает Абдалла Хамдук, ненавистник деспотизма и бесправия. Но поднятие экономики для нового правительства – всё ещё довольно трудная задача. К тому же не решено множество старых проблем. По всей стране по-прежнему собираются всевозможные террористы и вооружённые группы, опасные для мирного населения. Проблемы с трудоустройством для местных куда хуже, чем даже в Сомали. Инфляция достигает небывалых масштабов. Судан находится в положении разорившегося и разграбленного государства, которое едва ли сможет подняться собственными силами. Посему Евросоюз и собирает специальное совещание для разрешения проблем этой полусредневековой страны.

К тому же не стоит забывать, что Омар-аль-Башир всё ещё может представлять угрозу для государства. Жестокий диктатор и виновник геноцида уже давно находится в заключении, но у него вполне могут иметься свои сторонники, желающие его освобождения и возвращения «на трон».