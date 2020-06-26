В Италии женщина ранила хозяина бара ножом за непристойные намеки

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26 июня 2020, 15:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

фото: pixabey

Арестованной в Турине россиянке предъявлено обвинение в попытке убийства. Следователи установили, что женщина ранила хозяина бара ножом за якобы непристойные намеки. Итальянские карабинеры подтвердили дипломатам РФ, что конфликт между обвиняемой и потерпевшим возник на почве личной неприязни.

Женщина хотела устроиться в бар официанткой. Она вступила в конфликт с владельцом одного из баров во время собеседования, потому что бизнесмен предложил заняться любовными утехами в обмен на вакансию.