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В Польше пассажирский автобус протаранил ограждение автомобильного моста

, 12:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

В Польше пассажирский автобус протаранил ограждение автомобильного моста
фото: pixabey

Пассажирский автобус протаранил ограждение автомобильного моста в столице Польши и упал. Инцидент произошел в районе моста Грота Ровецкого. Автобус с пассажирами по неустановленной причине протаранил ограждение и упал с местного виадука.

Медики,прибывшие на место трагедии, констатировали смерть двоих человек. Полученные пассажирами травмы оказались несовместимы с жизнью. Также в результате инцидента пострадали 27 человек. 

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