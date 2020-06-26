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СК РФ: власти Турции препятствуют расследованию гибели детей на отдыхе в 2019 году

, 12:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

СК РФ: власти Турции препятствуют расследованию гибели детей на отдыхе в 2019 году
бассейн, pixabay.com

В Следственном комитете Российской Федерации заявили, что власти Турции препятствуют расследованию гибели детей, которые приехали на отдых в страну из России летом и осенью минувшего года.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко подчеркнула, что на основе имеющихся международных договоров были направлены запросы об оказании первой помощи детям и молодой девушке в Турции, однако турецкая сторона так и не предоставила материалы, имеющие значение для принятия обоснованных решений по уголовным делам.

Напомним, в июле 2019 года 16-летняя жительница Красноярска попала в частную клинику Аланьи с жалобами на резкое ухудшение здоровья. В тот же день ее перевели в другую больницу, где она скончалась, предположительно, от перитонита.

В августе в Бодруме у 12-летней отдыхающей из Ленобласти застряла рука в трубе системы вентиляции бассейна. Ребенок долгое время находился под водой и скончался, несмотря на помощь врачей. Позже в том же месяце 19-летняя москвичка в аквапарке в Аланье впала в кому и впоследствии умерла, не приходя в сознание.

В начале сентября 5-летняя девочка из Архангельской области оказалась в бассейне отеля в Аланье и начала тонуть. Она скончалась, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия.

ЕТ

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