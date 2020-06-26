Американцы назвали Си Цзиньпина наследником Сталина

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26 июня 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

Помощник американского президента Роберт О’Брайен сравнил главу КНР с вождём Советского Союза. По его мнению, китайский руководитель продолжает дело Сталина, перестраивая мир на коммунистический лад.



Такие заявления не могут оставаться без внимания китайских политиков, которые стремятся обходить острые углы в диалоге с Вашингтоном.

Американские чиновники считают, что развитие китайской экономики должно было привести государство к построению демократии. Но на деле произошло обратное, - утверждает О’Брайен. Китай начал жить по коммунистическому сценарию.



Официальная доктрина Коммунистической партии Китая предполагает построение коммунизма только через несколько десятков поколений. К тому времени не будет ни Трампа, ни Си Цзиньпина.



Вашингтон пытается перенести конфронтацию с Пекином на идеологический уровень. Эксперты предупреждают, что именно идеология является фундаментом «холодной войны» между государствами. Но Китай и США зависимы в торгово-экономическом отношении друг от друга, чего нельзя сказать об отношениях с Советским Союзом.



Америка втягивает Китай в войну против его желания. Конфронтация получает значительную поддержку в средствах массовой информации.



