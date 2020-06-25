Зеленский собрался в разведку: «Я иду с вами в разведку, ведь один профессиональный разведчик стоит целой армии противника»

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25 июня 2020, 21:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента.ру

В. Зеленский, президент Украины, фото из соцсети vk.com/vladimir_zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский собрался в разведу и объявил об этом на первом заседании комитета по вопросам разведки, созданного после ликвидации объединенного комитета по вопросам разведывательной деятельности.

На заседании украинский президент назвал ключевые задачи нового комитета, определил главные направления разведывательной работы, пути усиления разведывательных возможностей Украины в условиях противодействия гибридным угрозам. Зеленский заявил: «Я иду с вами в разведку, ведь один профессиональный разведчик стоит целой армии противника».

Комитет по вопросам разведки при президенте Украины был создан 17 июня. Согласно указу, подписанному Зеленским, новая структура должна обеспечить совершенствование системы обеспечения руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов страны.