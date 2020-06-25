Горячая точка: на фоне конфликта Индии с Китаем от Дели отворачиваются соседние страны

Аргументы Недели → В мире 13+

25 июня 2020, 20:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Фото: соцсети

Правительство Индии требует сократить штат посольства Пакистана на 50% и в той же пропорции уменьшает свое представительство в Исламабаде. Решение принято в связи с выдвинутым обвинением в шпионаже в отношении сотрудников пакистанского дипломатического представительства.

Конфликту предшествовал инцидент с двумя индийскими дипломатами в Исламабаде. Они были арестованы по подозрению в нарушении правил дорожного движения, причинении вреда пешеходу и даже использовании фальшивых банкнот. После возвращения на родину, дипломаты заявили, что в заключении подвергались пыткам.

Агентство AFP отмечает, что причиной возросшей напряженности в индо-пакистанских отношениях является ликвидация Индией полуавтономного статуса штата Джамму и Кашмир, населенного в основном мусульманами, и разделением его на территории, находящиеся под прямым управлением Центра. Это вызвало недовольство и протесты, в которых участвовала молодежь. Проблема заключается в том, что бунты инспирирует Пакистан, причем не только идеологически, но и готовя на своей территории боевиков.

Недавно, недалеко от линии соприкосновения индийских и пакистанских частей в Кашмире, возникла новая горячая точка: индийские и китайские военные сошлись в схватке за контроль над стратегически важной долиной Галван. Китайцы называют Пакистан своим союзником.

Таким странам, как Бангладеш, Непал и Шри-Ланка, приходится выстраивать свой курс в отношении двух азиатских гигантов. Религиозно-этнические и территориальные конфликты возникли у Дели с Бутаном. По причине проникновения в Индию большого числа мигрантов-мусульман, остаются напряженными отношения с Бангладеш. Из-за территориального вопроса осложнилась ситуация с Непалом.

«Действительно, Индия в какой-то мере ведет себя с соседними государствами как большой брат. Примерно так же, как Россия по отношению к странам СНГ. Индия не воспринимала соседние государства как полноценных партнеров. И она по сей день занимает доминирующее положение в регионе. Правда, сказать, что у Индии плохие отношения со всеми странами Южной Азии, было бы преувеличением. Например, в Бангладеш у власти находится партия «Авами лиг», которую считают проиндийской. Но и с этой страной возникли споры», - отметил профессор МГИМО Сергей Лунев.

Осложнения Дели на руку Китаю: соседи Индии охотно подключились к участию в программе «Один пояс - один путь», которую проводит в жизнь КНР. Пакистану и Бангладеш китайцы поставляют оружие. Как сообщил директор Центра южно-азиатских исследований в университете в Шанхае Чжан Цзядун, масштабы китайского проникновения не стоит преувеличивать: Пекин концентрирует свои силы на противостоянии США.