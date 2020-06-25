Киргизского президента «посадили мимо стула»

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25 июня 2020, 20:15 [ «Аргументы Недели», Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука ]

фото: соцсети

У дипломатов есть неофициальный термин «посадить мимо стула». То есть дать понять визави, что он как минимум неправ. Но в пределах протокола.

Не афишируемое в СМИ возвращение киргизской делегации во главе с президентом страны Сооронбаем Жээнбековым домой прямо из аэропорта «Внуково 3», возможно, и является такой «посадкой мимо стула». Киргизские друзья прилетели в Москву для участия в параде Победы. Но в аэропорту у двух представителей делегации в ходе обязательного теста на COVID-19, его, родимого, и нашли. Президент Жээнбеков все понял правильно, и, как сообщает его официальный сайт, «принял решение воздержаться от участия в мероприятиях и вместе с делегацией вернулся в Бишкек».

По чистейшему совпадению, еще одного друга «советской власти» уже бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева накануне приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения по делу о коррупции. А среднеазиатские тюрьмы – это не американские тюрьмы. Так что приговор практически пожизненный. Да еще лишили всего, что нажито непосильным трудом: «суд также постановил конфисковать имущество Атамбаева и лишить его государственных званий и наград, именных часов президента».

Дмитрий Медведев, тогда служивший премьер-министром, отрекся от Атамбаева, заявив, что это «внутреннее дело Киргизии». А президент Владимир Путин, публично встретился с ним. Но это не помогло.

И вот теперь прилет-короновирус-вылет. Прощай, парад Победы. И, судя по всему, это первая часть Марлезонского балета. У киргизского бюджета несколько основных статей дохода: добыча и продажа золота, поступления от мигрантов, транзит китайских товаров в Казахстан и Россию, производство текстиля. Трудовые мигранты, которые работают, в основном в России, в 2019 году перевели на родину более 2 млрд. долларов. Пресечь этот ручеек дело пяти минут.