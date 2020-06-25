Пять мест на планете Земля, где Третья мировая война может начаться в 2020 году

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25 июня 2020, 19:42 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

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В текущем году может возникнуть несколько кризисов на планете Земля, которые потенциально способны перерасти в глобальную войну, считает писатель, публицист, политолог, преподаватель из Школы дипломатии и международной торговли Паттерсона в Университете Кентукки доктор Доктор Роберт Фали (Robert Farley). Свои соображения он опубликовал в американском журнале National Interest, постоянным автором которого он является.

Роберт Фали указывает, что внешняя политика президента Трампа вступила в противоречие с той, что проводил его предшественник. Это бесспорно повлияет на главные события американской повестки дня – предстоящие президентские выборы. Более того, действия Трампа могут привести к возникновению нескольких кризисов, способных поставить планету на грань Третьей мировой войны.

В качестве первых инициаторов таковой были названы Иран и Израиль, которые де факто уже ведут между собой войну низкой интенсивности. Фали утверждает, что если Иран решит форсировать свою ядерную программу или перейдет к более агрессивному военному давлению на Саудовскую Аравию, то у Израиля может возникнуть соблазн начать массированные ракетно-бомбовые удары по иранской территории. Дальнейшее вмешательство России и Вашингтона по мнению Роберта Фали может привести к Мировой войне. Стоит отметить, что уважаемый доктор несколько преувеличивает опасность разрастания вооруженного конфликта между Ираном и антииранской коалицией до мирового уровня, поскольку у Тегерана нет сильных союзников, а на поддержку России и Китая он не может рассчитывать. В случае войны между вышеуказанными сторонами все ограничиться именно ракетно-бомбовыми ударами по иранским стратегическим объектам и уничтожением иранских ВМС. Сухопутное вторжение коалиции на иранскую территорию, чревато большими потерями для наступающей стороны. Поэтому Вашингтон не отважится на сухопутные военные действия.

Другим вероятным инициатором глобального конфликта, по мнению Фали, является Турция. Доктор указывает на сложные отношения Анкары и Вашингтона, и тем не менее на базе ВВС Инджирлик хранится арсенал американского ядерного оружия. Импульсивный турецкий президент Эрдоган уже не раз намекал, что у него есть ядерные амбиции. Анкара ведет агрессивную политику в отношении соседей, активно вмешивается в войну в Ливии. В регионе единственным ее союзников является Катар. Никто не спорит, что Турция может спровоцировать региональный конфликт, но к мировой войне это не приведет. Анкара – это даже не колосс на глиняных ногах, а колоссенок, потеряв поддержку НАТО, окажется в тяжелом положении, в одиночку долго воевать она не сможет.

Еще одно место, где может начаться Третья мировая, по мнению Роберта Фали – это Кашмир. Действительно, Индия и Пакистан сошлись в клинче на этой территории. И та и другая страна наращивает вооружения и ядерный арсенал. Но, история двух предыдущих мировых войн показывает, что для начала глобальной драки нужны очень широкие, мощные коалиции враждующих сторон. Но образование таковых в данном случае не наблюдается, даже если учесть, что Исламабад будет поддержан Пекином, а кашмирским вооруженным стычкам между индийцами и пакистанцами стоит приплюсовать индийско-китайские ссоры в Восточном Ладакхе (это по соседству с Кашмиром.

Роберт Фали, конечно же указал, что причиной глобальной войны может стать кризис на Корейском полуострове, поскольку Пхеньян и Сеул не в состоянии прийти к примирению, а переговоры между Соединенными Штатами и Северной Кореей ни к чему не привели. Высказывается опасение, что Трамп может дать команду нанести упреждающие удары по КНДР, в ответ отреагирует Россия и Китай и все закрутится в ужасный смерч мировой драки. Не ясно на основании чего Фали пришел к такому выводу, поскольку воевать на Корейском полуострове явно никто не собирается. Так пострелять друг в друга для острастки южная и северная сторона могут, но к масштабным военным действиям это не приведет. К тому же, если США решатся на упреждающие удары, ни Москва, ни Пекин открыто в драку не полезут. Возникнет еще один гибридный военный конфликт, не более того. Кстати, именно стратегия гибридных войн до сих пор позволяла супердержавам решать споры, не переходя к глобальному противостоянию.

Пятой точкой, где возможен серьезный военный кризис, является Южно-Китайское море. Отношения между США и Китаем находятся в опасной ситуации, - пишет Роберт Фали. Торговая сделка между двумя странами, похоже, ослабит некоторую напряженность, но ее реализация остается под вопросом. В то же время Китай усердно работает над развитием своих отношений с Россией. Нападки Трампа на Пекин по поводу распространения пандемии коронавируса выглядят вишенкой на вершине торта. У США и КНР есть стимулы для дипломатической и экономической конфронтации, которая всегда может привести к войне, в акваториях морей, омывающих Китай с востока и юга. Здесь, возможно, Роберт Фали попал в точку. Если США решатся атаковать Китай, возможно возникновение антиамериканской коалиции в составе КНР, РФ, Пакистана, Ирана, КНДР. Вашингтон будет поддержат всем списком своих союзников. И здесь действительно есть опасность возникновения вооруженного конфликта планетарного уровня. Но и в этом случае есть еще два признака показывающих, что планета не готова к очередной мировой войне. Во-первых, коалиция, на данный момент, сформирована только с одной стороны (США и их союзники). Во-вторых, сильнейшие державы не ведут интенсивного накопления средств войны в своих арсеналах. Впрочем, последнее, судя по всему, не происходит из-за наличия значительных запасов ядерного оружия в мире – а это мощнейший сдерживающий фактор.