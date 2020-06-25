Американские борцы с наркотиками требуют прекратить выплаты ВАДА

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25 июня 2020, 16:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sport-express.ru

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Управление администрации президента США по контролю за оборотом наркотиков призывает американский Конгресс уменьшить или полностью прекратить финансирование Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) до тех пор, пока эта организация не начнет соответствовать «базовым стандартам эффективности, независимости, прозрачности и восприимчивости к голосу чистых спортсменов».

Управление представило отчет объемом в 19 страниц.

«Американские налогоплательщики должны получить ощутимую отдачу от инвестиций страны в бюджет ВАДА в виде очищения спорта, воплощения принципов фэйр-плей, эффективного управления мировой антидопинговой системой и соразмерного влияния США на принятие решений в ВАДА», - говорится в документе.

Отчет был запрошен конгрессменами в сентябре прошлого года во время обсуждения «Закона Родченкова». Специалисты Управления считают, что в ситуации с Россией агентство «не оправдало ожиданий чистых спортсменов, не проявило достаточно твердости и независимости, обеспечивая соблюдение Всемирного антидопингового кодекса и привлекая к ответственности крупные державы».

США платит ВАДА самый большой ежегодный взнос из всех стран мира - 2,7 миллионов долларов. В случае, если конгрессмены одобрят предложение Управления, агентство лишится порядка 14,5 процентов своего бюджета, что станет серьезным ударом по финансам организации. Известно, что ранее администрация Дональда Трампа приостановила финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Похоже, что очередь дошла и до борцов с допингом.

В России к ВАДА относятся как к русофобской организации, а ее действия в отношении спортсменов нашей страны считают предвзятыми и несправедливыми. В то же время радикальные борцы с допингом на Западе, напротив, отмечают, что чиновники ВАДА, пытаясь избежать скандалов, постоянно сглаживают острые углы. Таким образом, антидопинговая организация одновременно столкнулась с двумя противоположными позициями: с одной стороны - жесткая критика из России и призывы уменьшить полномочия ВАДА в деле наказания за допинг, с другой - не менее жесткие обвинения из США в чрезмерной мягкости к допингерам.