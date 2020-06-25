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Омбудсмен по правам человека на Украине отреагировала на слова депутата Рады о детях «низкого качества»

, 16:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Омбудсмен по правам человека на Украине отреагировала на слова депутата Рады о детях «низкого качества»
Украинский омбудсмен Л. Денисова, фото: facebook.com/denisovaombudsman

Омбудсмен по правам человека на Украине Людмила Денисова отреагировала на заявление депутата Верховной Рады из фракции «Слуга народа» Галины Третьяковой о том, что некоторые украинские семьи рожают детей «низкого качества».

Людмила Денисова написала в Telegram-канал, что дети не выбирают семью, в которой рождаются, и не могут себя защитить. Украинский омбудсмен напомнила, что Украина присоединилась к основным международным документам, признавая, что во всех странах мира есть дети, которые живут в тяжёлых условиях.

Денисова осудила любые призывы к таким методам, как принудительная кастрация, стерилизация человека, заявления о разделении на «качественных и некачественных» детей.
Омбусмен призвала спикера Рады Дмитрия Разумкова и всех депутатов не допустить дискриминационных призывов и посягательства на основоположные права человека.

Нардеп Галина Третьякова во время вебинара в Киевской школе экономики заявила, что в семьях, которые рассчитывают на материальную помощь от государства, дети рождаются «очень низкого качества».

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