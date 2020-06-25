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«Краснокожие» в гневе. Вслед за «чёрным расизмом» в США могут вспыхнуть волнения индейцев

, 15:30 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

«Краснокожие» в гневе. Вслед за «чёрным расизмом» в США могут вспыхнуть волнения индейцев
Фото: соцсети

2020 год принёс Соединённым Штатом целую пандемию бедствий. Вначале угроза войны с Ираном, потом китайский коронавирус, а затем уже и массовые восстания темнокожих. Теперь к темнокожим могут спокойно присоединиться индейцы. Ведь у коренных американцев есть свои взгляды по отношению к истории США.

Многие эксперты считают, что колонизаторы не просто завоёвывали Америку, подчиняя местное население. Они утверждают, что европейцы проводили настоящий геноцид. В результате освоения земель многие местные племена были попросту вырезаны. В нынешние дни индейцы совсем не забыли про «старые грешки бледнолицых». Ещё в начале века племена Лакота желали создания собственного государства.

Сейчас индейцы начинают поспешно присоединяться к акциям Black Lives Matter. Активисты из коренных американцев уже начали призывать к уничтожению памятника на горе Рашмор. По их словам, там находятся изваяния рабовладельцев и убийц, которые не сделали ничего полезного для страны. Местные племена считают монумент воплощением скверны и «расистского мрака». Индейцы резко осудили желание Трампа посетить этот памятник во время празднования Дня Независимости и восприняли это, как жестокий удар по их истории. По мнению племён Оглала-Лакота, монумент горы Рашмор всегда символизировал господство и превосходства белых над всеми остальными людскими расами.  

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