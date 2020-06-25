В Калифорнии, Техасе и Аризоне эпидемиологическая обстановка по-прежнему сложная

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25 июня 2020, 15:16 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Ещё в начале лета все официальные СМИ говорили, что протесты и бунты так и не привели к новой волне пандемии в Соединённых Штатах. В самом начале июня один из врачей Нью-Йоркской больницы сообщал журналистам о внезапном исчезновении вируса из города.

Реаниматолог Евгений Пинелис заявлял, что «ковид» постепенно отступает. Он также упоминал про забитые отделения реанимации за месяц до июньских событий. Сейчас же, по его словам, ситуация намного более оптимистичная. Американцы неспешно движутся к победе, по крайней мере полное избавление от этой угрозы уже начинает показываться за горизонтом.

Но всё же вирус далеко не отступает из Штатов. В каких-то регионах количество заболевших естественно снизилось, а число оправившихся от инфекции возросло. Но всё же в Техасе, Калифорнии и Аризоне эпидемиологическая обстановка остаётся плачевной. Больные продолжают массово выявляться каждый день. К тому же из-за недавних разъяснений учёных о последствиях коронавируса для организма, усиливаются панические настроения. В США всё ещё достаточное количество больных. На сегодня там почти 2 с половиной миллиона инфицированных. 656 160 человек уже оправились от недуга. Почти 122 000 пациентов умерли.

Трамп продолжает обвинять Китай в создании и распространении Covid-19. Недавно он даже окрестил его вполне китайским названием – «кунг-флю». Эту идею сразу же подхватили его преданные сторонники и многие синофобы.