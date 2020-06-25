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Падение «диктатуры» Сиэтла. В Сиэтле уже начинают понимать, что «режим» Раза Симоне не приведёт к светлому будущему

, 15:04 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Падение «диктатуры» Сиэтла. В Сиэтле уже начинают понимать, что «режим» Раза Симоне не приведёт к светлому будущему
Автономная зона Сиэтла, фото соцсети

Бандитизм в «автономной зоне» Сиэтла уже отталкивает даже самих протестующих. Так называемый «режим» рэп-музыканта Раза Симоне окончательно себя дисквалифицировал. Мятежники попытались отделиться от США и провозгласить подобие независимости, но в итоге это привело лишь к всплеску бандитизма.

В районах Сиэтла всё чаще и чаще стала звучать стрельба. Появлялись вооружённые люди, больше смахивающие на террористов, чем на гражданских, выступающих против власти. Уже с 20 июня на этих территориях стали гибнуть люди. Мятеж уже давно вышел из-под контроля и превратился в тотальный хаос. Порою все эти события начинают напоминать эпизоды из голливудских блокбастеров.

22 июня мэр Сиэтла Дженни Дэркан заявила об упразднении «автономной зоны» и возвращении её обратно под контроль США. Ведь в районы, контролируемые Симоне, не дают пройти никому, и уж тем более полицейским. Получив сведения о перестрелках, правоохранители попытались проникнуть в «автономию», но встретили ожесточённое сопротивление местных боевиков. Президент США Трамп давно приравнивает вооружённые отряды Симоне к террористам. Вероятно, если мятеж вскоре подавят, всех этих повстанцев ждут судебные разбирательства и гигантские тюремные сроки.  Многие американцы, поддерживающие Трампа, ждут от своего лидера поспешных решений. По их мнению, «затягивание проблемы Сиэтла в данный момент просто недопустимо». 

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