Крестовый поход мотоциклов. Байкеры в США поддерживают Трампа и грозятся освободить Сиэтл от бунтарей

Аргументы Недели → В мире 13+

25 июня 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Протесты в США уже давно заходят за рамки дозволенного. Бунтари в прямом смысле начинают разрушать собственную сторону. Всё началось ещё в конце мая после того, как убили афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. Причём убитый был отнюдь не из «ангелов». Флойд имел весьма богатое криминальное прошлое. Его вполне можно назвать отъявленным мерзавцем. Но сейчас этот человек – едва ли не второй Христос для протестующих.

Масштабные антирасистские акции докатились до бандитизма, разбоя, сносов исторических памятников и настоящего извращения американской истории. В Сиэтле бунтовщики вместе с самопровозглашённым «диктатором» даже начали скандировать коммунистические лозунги. Их агрессивные действия привели к захвату нескольких районов. Они объявили подконтрольные территории так называемой «автономной зоной». Теперь там вовсю хозяйничают криминальные структуры и преступные группировки.

Но чаша терпения со стороны сторонников Трампа и большинства американцев уже переполнена. Байкерские сообщества не желают видеть разгул бандитизма. Большая часть байкеров выступает за действующую власть и за определённые порядки. Ведь то, что происходит сейчас в США, это просто недопустимо. Страна буквально содрогается от бунтов и восстаний. Звучат совершенно неадекватные требования, которые вполне могут привести могучую и процветающую державу в эпоху тирании. Посему байкеры вознамерились помочь действующему правительству в борьбе с мятежниками. Уже в начале июля они собираются для похода в «автономную зону» Сиэтла для возвращения этих районов под контроль США. Они устали наблюдать за стремительным падением Штатов. «Утром 4 июля мы встретимся в парке волонтёров в Сиэтле», - заявляют защитники власти Трампа, «Мы не собираемся никого обижать и нарушать закон. Мы просто снести незаконные барьеры и навести порядок на этих коммунистических помойках».