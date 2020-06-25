Власти Финляндии отметили замедление эпидемии COVID-19

В Министерстве социального развития и Министерстве здравоохранения Финляндии в четверг, 25 июня, сообщили, что эпидемия коронавируса нового типа на территории страны продолжает замедляться.
Количество случаев, регистрируемых каждую неделю в регистре инфекционных заболеваний, в настоящий момент продолжает уменьшаться.
В ведомствах уточнили, что в период с 15 по 21 июня в 14 больничных районах Финляндии не было зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, вследствие чего можно сказать, что распространение COVID-19 идет на спад.
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