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Власти Финляндии отметили замедление эпидемии COVID-19

, 12:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Власти Финляндии отметили замедление эпидемии COVID-19
Финляндия, pixabay.com

В Министерстве социального развития и Министерстве здравоохранения Финляндии в четверг, 25 июня, сообщили, что эпидемия коронавируса нового типа на территории страны продолжает замедляться.

Количество случаев, регистрируемых каждую неделю в регистре инфекционных заболеваний, в настоящий момент продолжает уменьшаться.

В ведомствах уточнили, что в период с 15 по 21 июня в 14 больничных районах Финляндии не было зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, вследствие чего можно сказать, что распространение COVID-19 идет на спад.

ЕТ

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