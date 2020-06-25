«Захват государственной власти», экс-президент Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований
25 июня 2020, 08:30[ «Аргументы Недели» ]
Допрос экс-перзидента Украины назначен на 10:00 по киевскому времени 30 июня. Его должны допросить по уголовному делу о назначении членов Высшего совета правосудия, по которому экс-президент проходит в качестве подозреваемого.
Как сообщается, уголовное дело было открыто по заявлению бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнов. И обвиняют бывшего президента по статье "насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти"
Ранее его вызывали на допрос по делу о Высшем совете правосудия, но накануне генпрокурор Ирина Венедиктова объявила о закрытии этого дела.
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