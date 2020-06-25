Израиль - Палестина : угроза войны из-за несостоявшейся «сделки века»

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25 июня 2020, 00:27 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Ещё в конце января 2020 года Белый Дом официально опубликовал информацию о так называемой «Сделке века». Речь идёт о ситуации на территориях Израиля и Палестины. Оба этих государства ведут между собой кровопролитную войну. Никому пока так и не удалось договориться.

Сменяются эпохи и лидеры, но конфликт палестинцев и евреев по-прежнему остаётся неразрешённым. Махмуд Аббас и его арабские союзники непреклонны. А вот израильтяне уже порядком устали от бесконечных обстрелов. Президент Нетаньяху лично говорил, что желает установления мира и покоя на исторической земле евреев. Правда палестинцы считают эту землю далеко не еврейской, а своей собственной.

США предлагает объявить официально о существовании сразу двух государств – Израиля и Палестины. Израиль тем самым получает себе во владения весь Иерусалим. Этот город издревле считался еврейской столицей. Даже во времена римского владычества здесь сохранялась иудейская власть, хоть и не без поддержки прокураторов. Но если Иерусалим станет столицей Израиля, то палестинцам предлагается объявить своим главным городом – Абу-Дис. Абу-Дис находится в восточном пригороде «Святой Земли». Палестина также должна будет отказаться от борьбы с израильтянами и от союзов с радикальными исламистскими группами. План также предполагает полную демилитаризацию Сектора Газа, где до сих пор идут ожесточённые бои. В качестве поддержки и помощи предлагают инвестиции в 50 миллиардов долларов. «Сделка века» обещает мир и процветание в регионах Израиля и Палестины. Но не все признают идеи Белого Дома. Многие считают их крайне радикальными.

Палестинцы и их арабские партнёры отреагировали довольно негативно. Они назвали план американцев «порабощением» и «заговором». Правительство США призывает Палестину ещё раз одуматься и принять достойное решение.

Но Аббас яро отвергает подобные инициативы. Он считает, что это очередное покушение на национальное достоинство Палестины. Порою кажется, будь воля Аббаса, евреи бы и вовсе покинули родные земли и вновь стали изгнанниками. На данный момент ситуация всё ещё сложная. Израиль устал от войны, а ещё и ко всему прочему добавилась коронавирусная эпидемия. Палестинцы же реагируют агрессивно и яростно, обвиняя всех и вся в попытке уничтожения их нации.