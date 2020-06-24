Жители Канады заплатили штрафы на $10 млн за нарушение режима карантина
24 июня 2020, 21:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: CBC
Полиция Канады выписала более 10 тысяч штрафов на общую сумму 10 млн долларов (13 млн канадских долларов) жителям страны за нарушение режима карантина, введенного в стране из-за пандемии COVID-19.
Подчеркивается, что данную сумму заплатили граждане Канады в период с 1 апреля по 15 июня текущего года. Наибольшее количество нарушителей было зафиксировано в провинциях Квебек (77%), Онтарио (18%) и Новая Шотландия (3%). Максимальные штрафы составляли более 2 тысяч канадских долларов.
Напомним, в общей сложности на территории Канады коронавирусом нового типа заразились более 102 тысяч жителей, 8,4 тысячи пациентов скончались, почти 65 тысяч граждан выздоровели.
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