Омар аль-Башир – очередной африканский «людоед» : про самого отъявленного преступника и психопата в истории Судана

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24 июня 2020, 21:49 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Омар аль-Башир – один из самых худших тиранов и преступников Африки. Его недаром называют суданским Пол Потом. Всё из-за того, что его правление привело Суданскую республику к ужасающей нищете, гражданской войне и беззаконию.

Так называемый президент уже давно перестал быть президентом. Вплоть до 2019 года он возглавлял Судан и ввергал его в пучину безумия. Демократическим лидеров его никак не назовёшь. Здесь скорее подходит титул султана или короля, но никак не главы государства, избранного народом. К тому же за все свои годы правления он умудрялся всячески фальсифицировать выборы. Абсолютно на каждых проводившихся выборах выигрывал только Аль-Башир.

Очень часто результаты голосования были совсем уж фантастическими. Подсчёты чётко указывали на 90% поддержки со стороны населения. В реальности же местные жители не знали куда податься, лишь бы только не находиться под властью этого «людоеда».

Говорить о каком-то уровне жизни в Судане не приходится вовсе. А ведь эта страна могла иметь совершенно другую историю. К примеру, соседняя Эфиопия живёт более-менее стабильно, хотя и там тоже полно своих проблем. Судан при Аль-Башире превратился в вечное поле боя. Сотни племён и местных народностей не терпели диктатора. Тиран всегда отвечал им взаимностью и устраивал резню. Аль-Башир превратил своё государство в мирового изгоя. Лишь немногие лидеры государств старались иметь с ним дело, да и смотрели они на этого «монарха», как правило, с большой осторожностью. Общая политика Аль-Башира нередко напоминала иранскую деспотию. Он продолжил глобальную исламизацию страны, заставляя всех и каждого жить по нормам шариата.

В христианском Южном Судане сразу же воспротивились местные племена. На юге проживали в основном христиане, которые не желали ни диктатуры, ни насильственного обращения в ислам. Началось отчаянное противостояние южан с официальным правительством. В 1999 году Аль-Башир даже предлагал югу статус автономии, но местные не согласились. Они прекрасно понимали, что автономия будет отменена буквально через несколько мгновений после её официального утверждения.

Власти Аль-Башира безжалостно и бесчеловечно расправлялись со всеми неугодными. Естественно ни о какой свободе слова в Судане не было и речи. Каждый, кто критиковал действующую власть, объявлялся врагом государства. Большая часть населения жила в нищете и голодала.

Люди жили в настолько ужасающих условиях, что даже индийские трущобы показались бы для них привлекательными. При этом тиране правительство Судана пошло на особые методы подавления восстаний. По приказу Аль-Башира была создана специальная организация «Джанджавид», рассчитанная на запугивание населения. Боевые отряды, набранные в основном из бедуинов и местных нубийцев, без всякой жалости расправлялись с беззащитными крестьянами. Нередко они совершали конные налёты, как в старые времена, когда в этих землях господствовало царство Мероэ. Убийства и грабежи превратились в обыденную повседневность для Судана. Дело дошло до того, что на Аль-Башира объявили охоту по всему миру. В 2010 году Международный суд выдал ордер на арест суданского «президента» по обвинению в геноциде целых народов. По многим фактам, Омар аль-Башир уничтожил десятки тысяч мирных жителей из народов фор, масалитов и загава.

Несмотря на многочисленные обвинения диктатор продолжал руководить Суданом вплоть до 2019 года. В 2017 году он даже умудрился посетить Россию. Российская власть придерживалась нейтралитета по отношению к ситуации в Судане. Хотя многие европейские и американские политики были возмущены принятием в Москве самого отъявленного из всех убийц Африки. Позднее Аль-Башир вновь захотел подмять под себя все конституционные основы Судана. Но на этот раз народ уже был на пределе. Никто уже не хотел видеть у власти кошмарного безумца. В апреле 2019-го суданская армия подняла против президента восстание. Действия военных охотно поддержали местные жители. Аль-Башир был арестован. Новое правительство Судана возложило на него ответственность за многолетний геноцид своего народа и массовые убийства невинных.

Международный суд требует передачи диктатора в Гаагу, но новая власть утверждает, что не станет его отдавать. Ведь Аль-Башир должен ответить в первую очередь перед своими же согражданами.