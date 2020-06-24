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24 июня 2020, 18:05 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

фото: соцсети

В сети появились фотографии испытаний самолета Lockheed Martin F-35A ВВС США, в режимах применения обычного и ядерного вооружений (Dual Capable Aircraft - DCA). Ранее военное ведомство США сообщало, что ведет работы по адаптации истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A к роли носителя ядерной бомбы новой модификации B61-12. На применении этих боеприпасов зиждется американская концепция ограниченных ядерных войн. Это, по мнению специалистов, понижает уровень ответственности принятия решения на применение ядерного оружия. Данный факт значительно повышает вероятность возникновения ядерной катастрофы планетарного масштаба.

Эксперты, анализируя опубликованные Управлением объединенной программы развития F-35 (F-35 Joint Program Office), сделали вывод, что испытания идут успешно. И действительно, ожидается, что новая модификация самолета F-35A Block 4, способная нести как ядерное, так и обычное вооружение, будет готова к боевой эксплуатации в начале 2023 года.

Для проведения испытаний задействованы истребители из 461-й летно-испытательной эскадрильи (412- ой оперативной группы Материально-технического управления), базирующейся на военном аэродроме ВВС США в Эдвардсе. Ядерная бомба B61 Mod 12 является последней модификацией бомб семейства B61«Серебряная пуля» (Silver Bullet), находящейся на вооружении ВВС США с 1968 года. Данный боеприпас был разработан Лос-Аламосской национальной лабораторией (LANL) в 1963 году и спроектирован для осуществления воздушных и наземных ядерных взрывов мощностью

от 0,3 до 340 килотонн в тротиловом эквиваленте. Исключение составила модификация B61-1, которая спроектирована для подземного проникновения (пробивания защитных укрытий, бункеров).

Разработка варианта B61-12 началась в рамках «Программы продления эксплуатации бомб семейства B61» в 2012 году, а первое испытание новой модификации было проведено в 2015 году, в качестве носителя использовался многофункциональный самолет Boeing F-15E. В последующих испытаниях также участвовали B-2 и Lockheed Martin F- 16. Новый образец Mod 12 отличается от более ранних версий B61, он оснащен системой навигации GPS, универсальной хвостовой частью фирмы Boeing, позволяющий, при необходимости, корректировать траекторию полета бомбы (версии от B61-0 до B61-10 были оснащены замедляющим парашютом). Новая Mod 12 относится к высокоточным боеприпасам, поэтому было решено несколько снизить мощность ее боеголовки до 0,3 - 50 килотонн.

В перспективе B61-12 заменит все текущие версии B61. Для производства ее боеголовок используются таковые более ранних моделей. Во время испытаний в начале июня на полигоне Тонопах (Tonopah) в штате Невада отработаны несколько режимов планирования B61-12. В качестве носителя использовался истребитель F-15E. При сбрасывании с высоты 900 м бомба достигла точки назначения через 35 сек., при бомбометании с высоты 7500 м боеприпас планировал в течение 55 сек, прежде чем цель была п

В планах Пентагона в качестве носителей B61-12 использовать не только собственные самолеты: F-15E, F-16C, F-35A, B-2A (и в перспективе B-21), но и распространить данную программу (в рамках НАТО) на европейские истребители «Торнадо» (Panavia Tornados). Кстати, специально для ВВС Германии, возможно будет адоптирован Boeing F / A-18 Super Hornet.