Пекин «в осаде». Коронавирусные проблемы в столице Поднебесной

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24 июня 2020, 17:52 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Коронавирус ещё не побеждён. Об этом чётко свидетельствует Пекинская ситуация. Covid-19 в столице Китая продолжает развиваться, и положение дел не улучшается. Правительство сильно обеспокоено новыми случаями заражения, не связанными с рынком «Синьфади».

По официальным данным, органы здравоохранения Пекина обнаружили в понедельник 13 новых случаев заражения. В китайских СМИ ясно говорится о сравнительно небольшом росте распространения инфекции. Некоторые даже утверждают, что нет никакой серьёзной опасности. Но больше всего тревожит то, что новые случаи заболеваний совсем не относятся к рынку «Синьфади». Даже иностранные эксперты начинают беспокоиться, не говоря уже про самих жителей столицы. Местные уже давно забили тревогу по поводу новой волны эпидемии.

27 районов Пекина объявлены «средними» зонами заражения. На наивысшем уровне стоит один из кварталов, известных под именем Хуасян. Он находится совсем рядом с пресловутым рынком, где недавно опять обнаружили коронавирусную инфекцию. Правительство отменило до 1300 рейсов, как из столицы, так и в сам «запретный город». Город едва ли не на осадном положении. Точное происхождение Covid-19 так до сих пор и не выяснено. Естественно не стоит доверять никаким официальным статистикам. Китайское правительство издавна привыкла скрывать любую информацию, которая бы ставила под удар его репутацию. Заявлять сейчас про новую пандемию, это всё равно, что рассказывать на весь мир про неэффективность властей КНР в отношении борьбы с коронавирусом.

Весь мир итак уже обвиняет Китай в распространении «ковида». Некоторые эксперты даже считают, что власть Си Цзиньпина могла пойти на такое умышленно. Происхождение этого вируса до сих пор остаётся загадкой для всего человечества.