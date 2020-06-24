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24 июня 2020, 16:28 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

фото: соцсети

Ухудшение взаимоотношений между США и Китаем на фоне эпидемии коронавируса уже становится неотъемлемой частью предвыборной агитации Дональда Трампа. Его желание призвать Китай к ответственности за пандемию COVID-19 приобретает все новые, порой смехотворные, масштабы. Сейчас его обвиняют в расизме за шуточное предложение переименовать вирус так, чтобы стало очевидно его происхождение.

Например, «уханьский вирус» или «Кунг-Флю» (flu – грипп). Правда, это предложение снова разделило американскую общественность на две половины: сторонники республиканцев и, в частности, Трампа посчитали шутку очень смешной, в то время как американская оппозиция (а ее большинство) посчитала название «Кунг-Флю» неуместным оскорбительным фарсом.



президент США Дональд Трамп

Но как бы сильно Дональд Трамп не старался использовать свое вербальное оружие против Китая (в случае с лидером Северной Кореи у него это получалось), китайское правительство никак реагировать на это пока не собирается. Видимо, сказываются культурные особенности китайцев и их спокойный, терпеливый менталитет. Более того, всплывают новые подробности, которые могут уже не так благоприятно сказаться на политическом имидже и предвыборной кампании Трампа: американская газета WSJ выяснила, что несколько влиятельных китайцев вложили баснословные деньги в фонд американского лидера, занимающегося его политической раскруткой.

Таинственные спонсоры Trump Victory

Пока Дональд Трамп серьезно увлекся разработкой каламбуров о коронавирусе, американские журналисты провели расследование, в ходе которого выяснили некоторые интересные финансовые подробности, которые касаются функционирования фонда Trump Victory. Стоит отметить, что этот фонд известен в первую очередь тем, что его основной целью на данный момент является сбор средств на кампанию по переизбранию президента на новый срок. Издание The Wall Street Journal утверждает, что граждане КНР, напрямую связанные с представителями китайской элиты и власти, вложили в фонд сотни тысяч долларов.



Шон Стил

Средства поступили от четырех граждан КНР, это произошло в 2017 году. По предположению журналистов WSJ, многие сведения указывают на то, что вливание финансов в предвыборную кампанию Трампа можно объяснить попыткой оказать влияние на лидера США. Таинственные граждане Китая, судя по всему, надеялись, что после такой щедрой поддержки они добьются приглашения на собрания представителей Республиканской партии, где и сблизятся с Трампом.

По информации, которой располагает WSJ, спонсоры из КНР тесно связаны с вооруженными силами страны и аппаратом госбезопасности Китая. После всех проводимых денежных операций они отчитывались перед известными политическими деятелями Народной Республики. И, как выяснилось, некоторые успехи все же последовали за этими финансовыми вливаниями: троих спонсоров в мае 2017 года действительно пригласили на закрытую встречу в США, которая была организована одним из членов Национального комитета республиканской партии Шоном Стилом. На встрече обсуждались вопросы предвыборных кампаний республиканцев и другие конфиденциальные партийные вопросы. При этом среди приглашенных граждан Китая был человек, который работает в центральном правительстве КНР.

После того, как встреча состоялась, к Шону Стилу появились претензии: ему поручили впредь избегать подобных инцидентов и прекратить все контакты со спонсорами из Китая, чтобы избежать вероятного иностранного вмешательства в политические процессы США. При этом, как утверждает издание, сам Дональд Трамп не знал о подобных денежных переводах.

Неприятные последствия

фонд Trump Victory

Однако знал ли Трамп о пожертвованиях из Китая или не знал – уже совершенно не важно. Факт вливания денег фактически подтвердился, встреча республиканцев с таинственными спонсорами состоялась. Отрицать это нет никакого смысла. И все это ведет к определенным негативным последствиям для предвыборной кампании Трампа. Во-первых, несомненно, может образоваться новая волна заявлений о незаконном иностранном вмешательстве в политику и выборы США. Во-вторых, Трамп публично заявил о том, что Китай виновен в глобальном распространении коронавирусной инфекции. Это заявление и последующие попытки наказать КНР за пандемию стали важнейшим пунктом в предвыборной агитации переизбрания. Пропагандируя мысль о том, что Китай – мировое зло, и номинально «сражаясь» с этим злом, Трамп пытался восстановить к себе доверие у избирателей. Теперь и эта легенда рассыпается под натиском свежих фактов о политической заинтересованности Китая в фигуре президента США.

Как на это будет реагировать сам Дональд Трамп пока не ясно. Вероятнее всего он действительно не был проинформирован о подобном инциденте и теперь сошлется на свою неосведомленность. Однако доверие к его политике в отношении Китая уже было подорвано, а его действия дискредитированы. Это может стать еще одной серьезной проблемой на пути к переизбранию на новый срок.