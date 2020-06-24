Россия перебросила в Сирию ОТРК «Искандер» и подлодку, вооруженную «Калибрами»

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24 июня 2020, 14:04 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

фото: соцсети

Дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) «Ростов-на-Дону», входящая в боевой состав Черноморского флота РФ, была замечена при прохождении пролива Босфор в надводном положении, в направлении Эгейского моря. Об этом сообщили арабские СМИ со ссылкой на турецкие социальные сети, где был выложен снимок, свидетельствующий о передвижении данной лодки через проливы, контролируемые Турцией, в западном направлении.

Напоминаем, ДЭПЛ «Ростов-на-Дону» (находится в составе 4-ой отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота России) - субмарина проекта 636.3 «Варшавянка», ее основным ударным вооружением являются крылатые ракеты подводного старта «Калибр-ПЛ». Предположительно лодка направляется к сирийским берегам, но в ближневосточных СМИ считают, что она с тем же успехам может уйти курсом на Ливию. Впрочем, воображение у журналистов Ближнего Востока - богатое, не всему из того, что они сообщают стоит придавать значение.

Мнение военных экспертов по поводу данного похода ДЭПЛ «Ростов-на-Дону» таково, это может быть рутинная ротация в составе российской средиземноморской ударной корабельной группы (СУКГ). Но возможно, что на этот раз лодка направлена на ее усиление, в связи с намеченными наступательными действиями Сирийской арабской армии (САА) в Идлибской зоне деэскалации. Ранее СУКГ наносила огневые удары КР «Калибр» по военным объектами сирийской радикальной вооруженной оппозиции. Не так давно арабские СМИ сообщали о перемещении значительных сил САА в направлении Идлибской зоны, уже тогда было сделано предположение о готовящемся крупном наступлении.

Более того, на российской военной базе «Хмеймим», во время репетиции парада Победы, был замечен оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М». Эксперты отмечают, что это наступательное вооружение, но не связывают его появление в Сирии с возможным его применением для огневой поддержки наступательных действий САА. Есть мнение, что российские «Искандеры» направлены в Сирию, дабы остудить воинственный пыл Турции. Впрочем, не исключено его применение против исламистских формирований. По информации экспертов ОТРК «Искандер» уже были не единожды опробованы в ходе сирийской кампании.