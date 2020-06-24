О чем договаривались Порошенко и Байден в 2016 году

Аргументы Недели → В мире 13+

24 июня 2020, 13:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: strana.ua

фото: соцсети

Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году. Среди тем обсуждений - кредиты МВФ, национализация «Приватбанка» и кандидатура генпрокурора.

Запись разговора от 14 апреля 2016 года:

О миллиарде кредитных гарантий

Байден: Приветствую, Петр! Как ваши дела? Это Джо! Мои поздравления!

Порошенко: Очень хорошо, Джо. Я счастлив слышать вас, и, как и обещал вам, на этой неделе, извините меня за эти слова, но наш парламент "спас наши задницы", как вы сказали об этом в Вашингтоне.

Байден: Да, была опасность. Я помню разговор, о котором вы напомнили мне... Но по состоянию на сейчас вы преодолели ее, и это хорошо (смеются). Кстати, я виделся с (неразборчиво). Я подчеркнул, что это очень позитивно... Одна из причин, о которой думают люди, когда размышляют о том, как сделать правильный выбор, как в Украине, так и за ее пределами, - это иметь смелость и обращать внимание на то, что самое тяжелое, даже более тяжелое, чем иметь правительство, активизировать Раду с вашей помощью заставить их двигаться для того, чтобы иметь коренные реформы, 11 главных изменений плюс тарифы на энергоносители.

Я акцентировал, что, если будет определенный прогресс, я буду способен от Конгресса добиться не включать задний ход относительно наших усилий по предоставлению вам одного миллиарда долларов. Возможно, следующим шагом будет проведение церемонии подписания, о которой мы с вами говорили.

Когда начнется движение вперед и будут происходить встречи с представителями МВФ, мы сможем предоставить наши следующие гарантии на миллиард долларов...

О жалобах на Гройсмана

Порошенко: Смотрите, у нас есть ряд разных вопросов. Первое. В связи с тем, что у нас новое правительство и новый премьер-министр, и мы сделали все в точности, как я обещал и у меня было ваше слово, согласно которому нам необходимы две вещи — правительство, премьер-министр и генеральный прокурор, — нам необходимо подписать на официальной церемонии гарантии заема, возможно, во время визита Дж. Кэри, но это может быть и другая формальная процедура, поскольку это будет ощутимая поддержка Украины в это крайне тяжелое время. Я понимаю, что...

Байден: Это не сработает, пока Гройсман, с которым я говорил и который в ходе разговора сказал, что настроен двигаться вперед в Раде, не начнет выполнять условия МВФ. Просто будьте в процессе и наблюдайте, как он будет это делать. Поэтому я и говорю, что если вы начнете пересматривать условия, все будет приостановлено посредством выражения Конгрессом полного несогласия.

Все, что вам нужно делать — делать то, о чем вы говорили и мы можем исполнить вещи, о которых вы говорили. Я детально рассказал об этом Гройсману.

Порошенко: Смотрите, я считаю, что это две отдельные вещи. Церемония подписания будет условной, гарантия займа предусматривается только после согласования и исполнения меморандума МВФ. Но церемония подписания означает завершение формальной процедуры только после согласования и выполнения меморандума МВФ. Это станет мощным сигналом поддержки Украины в это время.

Вместе с тем я настаиваю на том, что предыдущие требования МВФ должны стать топ-приоритетом во время первых шагов правительства. Поэтому на следующей неделе я собираю специальное заседание Нацрады реформ, где собираюсь надавить ради исполнения ранее согласованных договоренностей с МВФ.

О кандидатуре Луценко на пост генпрокурора

Порошенко: Что касается Офиса генерального прокурора, как мы и договаривались, кстати, я хочу поблагодарить вас за то, что во время моего пребывания в Вашингтоне Тори направила мне сигнал о поддержке кандидатуры господина Луценко. Мне только нужно было получить подтверждение вашего сигнала поддержки...

Завтра у меня будет встреча с Арсением и Гройсманом, во время которой я попрошу поддержать Луценко и ускорить процесс консультаций с фракциями, чтобы на следующей неделе проголосовать за генерального прокурора. Я надеюсь, что сигнал поддержки был бы для меня жизненно необходимым.

Он (Луценко) уже представил четкую картину своего понимания реформы прокуратуры и он очень заинтересован в работе совместно с США по реформам ради того, чтобы иметь постоянного представителя США в Генпрокуратуре в качестве советника.

Байден: Хорошо, Петр. Я никогда не подводил вас.

Запись разговора от 27 мая 2016 года:

О человеке Байдена в Генпрокуратуре

Байден: Приветствую! Это Джо.

Порошенко: Джо, очень приятно Вас слышать! Огромное спасибо! Вы всегда со мной в наиболее важное время в истории моей страны. Вы как мой ангел-хранитель.

Байден: ... еще одна вещь, о которой я хотел бы вспомнить в разговоре с Вами. Последний раз, когда мы разговаривали, вы спросили о том, не мог бы я найти прокурора-американца украинского происхождения в нашем Министерстве юстиции, кто мог бы приехать и помочь вашему новому генеральному прокурору. Я знаю, что вы в курсе, что мы нашли и определили такого человека. Он приедет к середине июля, и я надеюсь, что вы воспользуетесь и продолжите делать то, что делаете, и очистите это учреждение. И продолжите реформирование. Сейчас мы впечатлены командой нового генпрокурора. Мы намерены продолжить работу, интенсивный диалог с вами, выглядит так, как будто все в порядке, не так ли?

Порошенко: Абсолютно. Смотрите, в этих очень сложных условиях могу сказать, что полностью доволен его первыми шагами. Он должен возвратить доверие к Генпрокуратуре. Насколько я понимаю, он сделает первые назначения заместителей генпрокурора, нескольких, и ни один не будет из Генпрокуратуры, все будут очень известными общественными деятелями.

Разговор от 25 октября 2016 года:

Об управлении Байденом действиями главы Нацбанка в деле "Приватбанка"

Байден: Мистер президент, это Джо Байден. Как дела?

Порошенко: Как обычно хорошо, когда слышу ваш голос. Рад снова вас слышать и благодарю за быстрый ответ на мое предложение о телефонном разговоре.

Байден: Скажите мне... Скоро разорвется наша связь (речь о победе Трампа на выборах в США — Ред.)...Скажите мне, реорганизация банка, как это выглядит, продолжаете ли вы двигаться вперед? Мне сказали, что есть надежда. После этого можем поговорить на какую-либо тему, какую захотите.

Порошенко: Что касается "Приватбанка" и этой ситуации. Думаю, что эта ситуации ухудшается. Потому что господин Коломойский несколько отходит от той линии сотрудничества, которую он демонстрировал ранее. Это проявляется в том, что его люди начали атаковать моего главу НБУ, которая очень хорошо выполняет свою работу и придерживается весьма неуступчивой позиции в вопросе "Приватбанка". Она под моей личной защитой, но, думаю, я попытаюсь усилить координацию в этом направлении, и нам нужно быть более решительными для завершения процесса реструктуризации, национализации "Приватбанка".

И последнее. Хотел бы поблагодарить вас, особенно ваших сотрудников ЦРУ за очень важное сотрудничество с моими разведчиками, Кондратюком и новым начальником разведки, за противодействие российскому сценарию в использовании бывшего народного депутата Онищенко, который, получив российское гражданство, уже на следующий день реализовал сценарий ФСБ по дестабилизации внешнеполитической ситуации в Украине.

У нас было очень плодотворное сотрудничество, и я хотел бы вас за это поблагодарить. Это очень позитивный фактаж.

Байден: Пусть везет! Наши спецслужбы тоже отмечают высокий уровень сотрудничества с вашими сотрудниками. Надеюсь, что главы разведслужб продолжат взаимодействовать. Смотрите, я бы хотел потом с вами переговорить на тему вашей встречи с Арсением. Подходит такой вариант?

Порошенко: Конечно.