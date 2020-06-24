Земля свободных моряков. «Легенды» о княжестве Силэнд

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24 июня 2020, 01:35 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Мало кто знает, что монархических государств на нашей планете куда больше, чем в официальном списке. Нередко бывает, что люди, жаждущие признания и власти, провозглашают себя королями или императорами. При этом они сами не понимают, что подобные действия могут вызывать лишь гигантскую бурю смеха у окружающих. В случае с так называемым княжеством Силэнд так и получилось.

Территория Силэнда возникла ещё в 40-х годах, когда ВМС Великобритании соорудили близ побережья Англии несколько специальных платформ для предотвращения германских атак. На платформах, как прави Мало кто знает, что монархических государств на нашей планете куда больше, чем в официальном списке. Нередко бывает, что люди, жаждущие признания и власти, провозглашают себя королями или императорами. При этом они сами не понимают, что подобные действия могут вызывать лишь гигантскую бурю смеха у окружающих. В случае с так называемым княжеством Силэнд так и получилось.

На платформах, как правило располагались до 200 солдат, включая орудия ПВО. Но уже после войны эти оборонительные сооружения были разрушены. Лишь только Рафс-Тауэр, находившийся за пределами территориальных вод Британии, был оставлен.

В 1966 году один из отставных военных Великобритании по имени Пэдди Рой Бейтс вместе с товарищем Ронаном О-Рэйлли запланировали строительство парка развлечений. Для этого они выбрали платформу Рафс-Тауэр, которая была абсолютно бесхозной. Но вскоре друзья поссорились и объявили друг друга врагами. О-Рэйлли пытался захватить станцию у Бейтса, но потерпел крах.

Бейтс остался полноправным хозяином платформы. Вначале он запланировал построить здесь свою пиратскую радиостанцию, но затем его мысли зашли слишком далеко. В 1967 году Бейтс объявил о создании независимого государства под именем Силэнд. Его территорией как раз являлась та самая платформа. 2 сентября он официально провозгласил себя великим князем этих земель.

Уже через год Великобритания захотела отбить платформу у «узурпатора». Патрульные катера подходили почти вплотную к Рафс-Тауэр. Но Бейтс был непреклонен.

Он заявил о себе, как о полноправном монархе Силэндского княжества. По его мнению, никто и ничто не имеет права лишить его титула и земель. Бейтса арестовывать не стали. Он даже не дал к себе подступиться, всё время стрелял в воздух и утверждал, что не станет пускать британцев в свои владения. Британцы были вынуждены отступить. Поначалу правительство Великобритании хотело отдать Бейтса под суд за сепаратизм, но потом прекратили все процессы. Власти просто признали его недостаточно адекватным. Но всё же за Силэндом нередко следили, особенно за действиями его самопровозглашённых «монархов».

За всю историю существования платформенного государства там произошло немало интересных событий. В 1978 году в Силэнде даже случился путч. Правящий князь повздорил со своим премьер-министром, графом Ахенбахом. Обе стороны обвиняли друг друга в антиконституционных намерениях. В итоге, Ахенбаху пришлось бежать из Силэнда. Вскоре он предпринял безуспешную попытку захвата платформы. Большинство граждан страны поддерживало правящий режим Бейтса. Но проигравшие не сдавались. Им удалось даже создать особое правительство Силэнда в эмиграции. Естественно, большая часть мировых лидеров просто смеялось над действиями силэндской «аристократии». Почти никто не воспринимал всерьёз это крошечное виртуальное государство.

На данный момент Силэнд имеет не только подконтрольные территории и княжескую власть, но и собственные монеты, почтовые марки и даже церковь. С 2006 года в Силэнде начала действовать местная Англиканская церковь. На его землях была построена часовня, возглавить которую поручили местному митрополиту. Княжество активно распространяет собственные паспорта. Каждый, кто имеет определённые суммы на банковском счету, может получить Силэндское гражданство.