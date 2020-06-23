Бунтовщики в США демонтируют памятник Теодору Рузвельту

Аргументы Недели → В мире 13+

23 июня 2020, 21:09 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Бунты и беспорядки в США доходят до крайностей. Ещё в начале июня из уст протестующих звучали более-менее адекватные требования. Люди призывали власть к устранению произвола полицейских и к обращению внимания на расистские проблемы. Сейчас же требования давно зашли за определённые границы.

Протестующих уже не поддерживают даже их бывшие соратники. Большая часть темнокожих бунтарей буквально обрушилась на всех американских деятелей, которые, между прочим, давно умерли. В расизме обвинили всех и каждого, включая легендарных основателей США. А ведь без этих основателей никакой бы Америки и вовсе не получилось.

Теодор Рузвельт был одним из самых достойных американских президентов, настоящим героем своей страны, защитником свободы и демократии. Он был из тех, кто уважительно относился ко всем людям на Земле. Ему было совершенно наплевать на цвета кожи или на какие-нибудь отличия. Главным в человеке он считал лишь внутренний характер, честность, доброту и ответственность.

Рузвельт, сражался и защищал Америку бок о бок с совершенно разными людьми. Недаром ведь его уважают во всём мире. Его лицо заслуженно увековечили на горе Рашмор. Теперь же этот человек и достойный защитник своей родины обвиняется во всех грехах и преступлениях. «Расист», - слышатся крики разъярённых бунтарей, поддерживающих движение «Black Lives Matter». Рузвельта уважали не только белые, но и темнокожие, причём уважали очень сильно. Один из проповодников-афроамериканцев по имени Уильям Макгилл писал: «Администрация Рузвельта для негров – это всё равно, что сердце для тела». Протестующим следовало бы хорошенько изучить историю Соединённых Штатов, прежде чем выпячивать наружу собственное невежество.

Президент Трамп назвал демонтаж памятника Рузвельта необычайной глупостью. Его же идеи разделяет мэр Нью-Йорка. Однако к словам действующего лидера США так никто и не прислушался. Безумные идеи о «расистских тиранах» всё ещё очень популярны в народе, в особенности среди афроамериканцев. Руководство музея, на территории которого расположен памятник Рузвельта, тоже солидарно с протестующими.