Глава Сената Франции выступил за смягчение санкций против РФ

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23 июня 2020, 19:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

флаг Франции, pixabay.com

Председатель Сената Франции Жерар Ларше во вторник, 23 июня, выразил сожаление в связи с сохраняющимися санкциями в отношении Российской Федерации и выступил за смягчение режима ограничений.

Ранее сегодня в формате видеоконференции прошли переговоры спикера Совфеда Валентины Матвиенко с председателем Сената Франции Жераром Ларше, который заявил, что санкции пока не позволяют принять российскую сторону в Париже.

Ларше напомнил, что 8 июня 2016 в Сенате подавляющим большинством проголосовали за резолюцию, которая призывает французское правительство в рамках обсуждения вопроса ограничений в отношении России в Брюсселе настоять на постепенном смягчении санкционного режима в соответствии с выполнением минских соглашений об урегулировании ситуации на Украине. В данном документе также рекомендуется отменить персональные санкции против российских парламентариев с целью облегчения диалога между РФ и Францией.