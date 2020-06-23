«Второй украинский неудачник». Рейтинг Владимира Зеленского стремительно падает вниз

Аргументы Недели → В мире 13+

23 июня 2020, 16:43 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

По официальным данным сейчас президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяет не более 13% местных жителей. Рейтинг упал уже ниже плинтуса, и выше он вряд ли поднимется. Нынешний глава Украины окончательно себя дисквалифицировал.

А ведь всё начиналось с громкой победы и огромного количества обещаний. Иногда кажется, что Зеленский полностью предан известному средневековому постулату. «Разумный правитель тот, кто придаёт мало значения обещаниям», - гласит фраза из книги Николло Маккиавели, посвящённой тогдашним государственным лидерам. Правда, сейчас уже не Средние века, а совсем иная эпоха.

Президент Зеленский почти ничего не выполнил из того, что обещал своему народу. Его по праву можно назвать «Вторым украинским неудачником». Заслуженное первое место до сих пор остаётся за Петром Порошенко. Оба этих лидера так и не сумели остановить кровавый конфликт на Донбассе. Война идёт там практически всё время. Люди продолжают гибнуть. В последние месяцы ситуация не становится лучше. Бои то и дело вспыхивают в разных регионах ДНР и ЛНР. Особо низко Зеленский упал, когда он так и не организовал должную помощь своему населению во время коронавирусной пандемии. Не справился он и с проблемами нищеты. Большая часть украинцев по-прежнему живёт за чертой бедности, в то время как олигархия, стоящая у руля, не знает горестей.

Во время весенней пресс-конференции на Зеленского обрушились десятки недовольных журналистов. Они прямо в лицо заявили президенту, что он не справился с ситуацией. Однако Зеленский не только не признавал свою вину, но ещё и огрызался. По его словам, «Одним сроком тут не обойдёшься». Хотя уже всем становится понятно, что никакого второго срока у Зеленского не предвидится даже во сне.