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ВМС США до конца 2020 года обновят компьютеры глобальной системы ПРО «Иджис»

, 16:25 [ «Аргументы Недели», , Обозреватель ]

ВМС США до конца 2020 года обновят компьютеры глобальной системы ПРО «Иджис»
фото: соцсети

Командование американских Военно-морских сил договорилось с корпорацией Lockheed Martin об обновлении компьютерной техники и программного обеспечения глобальной боевой системы противовоздушной и противоракетной обороны «Иджис» (Aegis). По изначальному замыслу Вашингтона эта система должна дать стратегическое преимущество перед Москвой на случай обмена ракетно-ядерными ударами.

ВМС США заплатят корпорации Lockheed Martin 25,1 млн. долл. за обновление цифровой техники, соответствующее программное обеспечение и прошивку боевых систем для существующих крейсеров и эсминцев ВМС США, на которых размещены посты глобальной системы ПВО/ПРО Aegis.

Эксперты поясняют, что каждый пост системы Aegis оснащен мощными компьютерами и радаром, чтобы обнаруживать, отслеживать ракеты и самолеты противника и управлять оружием, предназначенным для уничтожения воздушных целей. В ВМС США постами этой системы вооружены более 100 кораблей, которые входят в составы пяти флотов и покрывают сетью обнаружения и управления комплексами ПРО весь мир.

Пост Aegis включает: радар AN / SPY-1, систему управления огнем МК-99, универсальные пусковые установки МК-41, оснащенные ракетами семейства SM-2 Standard, которое включает в себя базовую модель - RIM-66, ракету повышенной дальности действия RIM -67 и более новый образец RIM-161, предназначенный для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет. По контракту Lockheed Martin проведет модернизацию цифровой начинки Aegis с уровня ACB/ TI-16 (ACB - Advanced Capability Build; TI - Technology Insertion) до уровня ACB/ TI-20. Срок исполнения этого заказа намечен на конец текущего года. Обновленную систему вооружат новым семейством противоракет SM-3 Block IIA BMD 5. Сухопутный вариант Aegis получит передовой комплекс обнаружения и управления огнем SPQ-9B. В результате обновления в систему Aegis будут интегрированы противолодочные вертолеты MH-60R Seahawk. Так же подвергнуться обновлению программы систем наземной радиоэлектронной борьбы. Будут расширены возможности сети боевого управления (Tactical Data Link - TDL).

Для выполнения данного контракта Lockheed Martin задействует интеллектуальные и производственные мощности своего подразделения в Мурстауне, штат Нью-Джерси.

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