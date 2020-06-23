В Германии началось сокращение рабочих мест

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23 июня 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство ФРГ для спасения экономики в условиях пандемии выделило значительные финансовые средства, однако их оказалось недостаточно. Под удар попали розничная торговля, автомобилестроение и туризм.



Торговый концерн Galeria Karstadt Kaufhof вынужден сократить количество магазинов по всей стране. Вследствие этого будет уволено порядка 700 человек. Автомобильная промышленность не получила достаточной финансовой поддержки, из-за чего крупные концерны начали сокращение рабочих мест. Сильнее всего пострадала компания BMW. Её руководство планирует уволить более 6 тысяч человек. Сбыт автомашин переживает серьёзный упадок. Концерн подтвердил, что каждый занятый может рассчитывать на сохранение рабочего места, если у компании будет к концу года хоть какая-то прибыль.

Крупнейший туристический оператор Tui сообщил о сокращении 8 тысяч работников. В большей степени будут уволены сотрудники в зарубежных странах. Собственная авиакомпания Tui вынуждена сократить количество самолётов и чартерные перевозки.



Дополнительный удар по экономике может нанеси банкрот поставщика платёжных и финансовых услуг Wirecard. Компания не имеет денежных средств на балансе, из-за чего не может оказывать услуги по переводу электронных платежей, выпуску денежных карт.



