США передислоцируют в Польшу на тысячу больше военных, чем предполагалось ранее

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23 июня 2020, 09:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

самолет-истребитель, фото: pixabay.com

Соединенные Штаты передислоцируют в Польшу на тысячу больше военных, чем предполагалось ранее.

В Польшу перебазируют две тысячи военнослужащих, сообщило новые данные издание Gazeta Prawna.

"В нашу страну должны приехать до двух тысяч американских солдат, а не до тысячи, как предполагалось ранее. Передислоцировано также будет командование V корпуса армии США, которое сейчас находится в Германии", - говорится в сообщении издания.

По данным издания, также у Пентагона "имеется план перебросить в Польшу около 30 американских истребителей F-16".

У польского президента Анджея Дуды на 24 июля запланирован визит США.

Одной из основных тем переговоров президента Польши с президентом США Дональдом Трампом будет сотрудничество в военной сфере. Президенты двух стран планируют подписать соглашение DCA (Defence Cooperation Act), регулирующее условия, на которых американские войска будут находиться в Польше. Во время визита Дуды в Вашингтон будет заключена договоренность о том, что Варшаве будет передано пять бывших в употреблении транспортных самолетов C-130 Hercules и обсуждаться покупка боевых вертолетов AH-64 Apache или Bell AH-1Z Viper.