МИД Украины сообщил о ведущейся ревизии двусторонних договоров с Россией и планах продолжить разрыв соглашений с Москвой

Василий Боднар, заместитель главы украинского МИД, заявил, что Киев активно проводит ревизию двусторонних договоров с Москвой и намерен продолжить разрыв соглашений с Россией в ближайшем будущем.
По данным замглавы МИД Украины, до начала войны между Украиной и Россией было заключено 453 договора, - сообщает kp.ru. В настоящее время в силе остается примерно 300 двусторонних соглашений. "Но мы продолжаем дальнейшую ревизию, от чего мы можем отказаться", - заявил замминистра иностранных дел.
Василий Боднар отметил, что украинские власти стараются воздержаться от радикальных и слишком "эмоциональных" шагов, которые могут негативно сказать на населении. Как он объяснил, именно поэтому Украина не стала разрывать дипломатических отношений с Россией.
По мнению замглавы МИД Украины, если отменить все соглашения одномоментно, то Киев окажется в патовой ситуации и останется без механизмов защиты национальных интересов граждан Украины в России.
"Мы хотим оставить минимальное необходимое количество документов, которые позволят сохранить надлежащий уровень защиты прав и интересов граждан страны", - заключил политик.