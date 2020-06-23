МИД Украины сообщил о ведущейся ревизии двусторонних договоров с Россией и планах продолжить разрыв соглашений с Москвой

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23 июня 2020, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]

Василий Боднар, фото из соцсети

Василий Боднар, заместитель главы украинского МИД, заявил, что Киев активно проводит ревизию двусторонних договоров с Москвой и намерен продолжить разрыв соглашений с Россией в ближайшем будущем.

По данным замглавы МИД Украины, до начала войны между Украиной и Россией было заключено 453 договора, - сообщает kp.ru. В настоящее время в силе остается примерно 300 двусторонних соглашений. "Но мы продолжаем дальнейшую ревизию, от чего мы можем отказаться", - заявил замминистра иностранных дел.

Василий Боднар отметил, что украинские власти стараются воздержаться от радикальных и слишком "эмоциональных" шагов, которые могут негативно сказать на населении. Как он объяснил, именно поэтому Украина не стала разрывать дипломатических отношений с Россией.

По мнению замглавы МИД Украины, если отменить все соглашения одномоментно, то Киев окажется в патовой ситуации и останется без механизмов защиты национальных интересов граждан Украины в России.

"Мы хотим оставить минимальное необходимое количество документов, которые позволят сохранить надлежащий уровень защиты прав и интересов граждан страны", - заключил политик.