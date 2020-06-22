Правительство России отказалось от находящейся в Казахстане РЛС «Балхаш»

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22 июня 2020, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта ru.qwe.wiki/wiki/Balkhash_Radar_Station

Правительство России отказалось от использования радиолокационной станции (РЛС) «Балхаш» системы предупреждения о ракетном нападении, находящейся в Казахстане. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом, в пользование Минобороны России передаются входившие в состав узла «Балхаш» радиолокационная станция «Днепр», инженерные комплексы, пункты связи и другие объекты инфраструктуры комплекса. В качестве замены РЛС Россия ввела в строй новую станцию «Воронеж-М» под Орском.

Соглашение было заключено сроком на пять лет с автоматическим продлением на три года, если ни одна из сторон не уведомит о намерении прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до окончания срока действия документа.