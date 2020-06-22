Американцы заявили о создании систем, способных бороться с гиперзвуковым оружием

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22 июня 2020, 18:27 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Пентагон намерен сбивать гиперзвуковые ракеты с помощью боевых систем, развернутых в околоземном космическом пространстве. Для начала намечено создать спутниковую группировку, оснащенную датчиками слежения, способными обнаруживать и сопровождать боеголовки, летящие более чем в пять раз быстрее звука.

«Нам предстоит поработать над космической сенсорной архитектурой, потому что они (гиперзвуковые ракеты – «АН») маневрируют и являются глобальными», - указал в своем докладе директор Агентства по противоракетной обороне (Missile Defense Agency - MDA) вице-адмирал ВМС США Джон Хилл в докладе. Из того же источника стало известно, что MDA и Агентство по освоению космоса (Space Development Agency - SDA) уже создали прототип спутника и в течение следующих нескольких лет планируют установить больше новых спутников, чтобы лучше отслеживать гиперзвуковые атаки.

Новая программа Пентагона тесно связана с текущими разработками ОПК. Ведутся разработки: лазерного оружия, новых датчиков слежения, объединяемых в единую сеть, модифицируются существующие перехватчики и создаются новые противоракетные системы. Об этом прессе рассказал Трей Оберинг (бывший директор Агентства по противоракетной обороне Пентагона). Несмотря на то, что существует глобальная система обнаружения ракет и слежения за их траекториями, упор будет делаться именно на Современные спутниковые инфракрасные датчики космического базирования (satellite-mounted Spaced Based Infrared - SBIR). Те из них, что выведены на орбиту уже теперь могут определять тепловую сигнатуру межконтинентальных баллистических ракет (МБР) противника от запуска до точки приземления. Целью SBIR является передача этой информации наземным системам предупреждения и немедленная активация протоколов реагирования, но системы SBIR сами не могут «отслеживать» полет гиперзвукового оружия. Тем не менее, перспектива создания спутника или группы спутников с техническими возможностями для отслеживания гиперзвуковых боеприпасов - очень реалистична. Оберинг объяснил, что для этого можно спроектировать группу малых сетевых спутников, размещенных на очень низкой околоземной орбите, способных покрывать большие участки территории. «Нам нужно достаточно спутников. Нам нужно создать их большое скопление, чтобы отслеживать это оружие», - добавил он.

Сам процесс уничтожения ракет, движущихся на гиперзвуковой скорости (ГПР), выглядит пока как гипотеза. По сути, идея состоит не в том, чтобы уничтожить гиперзвуковое оружие взрывом, а скорее в том, чтобы вызвать «мгновенное» изменение угла в сложнопереплетенной смеси переменных воздушного потока, который образует гиперзвуковая ракета. По мнению Оберинга для уничтожения ГПР может быть использован лазер, взрыв противоракеты в непосредственной близости от оружия или какие-либо другие виды боеприпасов.

Из пространных рассуждений вышеупомянутых господ, пока можно сделать вывод, что найден в теории способ слежения за гиперзвуковыми ракетами и все. Как их уничтожать пока толком не известно. В перспективе у американцев возникнет состояние «видит око да зуб неймет». А дальше то что? Есть радикальные предложения, связанные с производством объемных заградительных высотных взрывов, но этот метод, опять же, рассматривается чисто теоретически, поскольку пока неясно как его осуществлять на практике.