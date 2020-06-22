Украинский премьер Шмыгаль заявил, что «22 июня 1941 года Украина стала полем боя между двумя тоталитарными режимами»

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22 июня 2020, 16:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Денис Шмыгаль, премьер Украины, фото из соцсети

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что «22 июня 1941 года Украина стала полем боя между двумя тоталитарными режимами». Премьер Украины заявил, что Вторая мировая война ворвалась в каждый украинский дом, похоронки получили сотни тысяч украинский семей, погибли около десяти миллионов украинцев, не только солдат, но и мирных граждан.

«Нашу родную землю превратили в поле боя между двумя тоталитарными режимами. В результате почти 10 млн украинцев погибли. Ужасные цифры», — написал Шмыгаль на своей странице в Facebook.

Глава украинского правительства напомнил, что 22 июня на Украине признан Днем скорби и чествования памяти жертв войны. Шмыгаль призвал помнить героизм людей и не допустить подобного бедствия в будущем. «Мы обязательно прогоним врага с украинской земли», — заключил он.

В комментариях к заявлению Шмыгаля заметили, что Вторая мировая война началась намного раньше – 1 сентября 1939 года. В этот день начались первые бомбежки во Львове и области. Ему напомнили, что в течении первой половины сентября немецкая авиация бомбила также и другие города на западе страны – Луцк, Тернополь, Ивано-Франковск (в то время – Станислав).

«Да не в этот день! В сентябре 1939 началась Вторая мировая и для украинцев также». «Для украинцев война началась в 1939 году. Украинцы, учите историю, не будьте как Шмыгаль!» «Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года. Удивительно, что вы так не уважаете украинцев», - пишут пользователи сети.

Напомним, с 2017 года на Украине запрещено праздновать День Победы 9 мая. Под запретом также находится Знамя Победы и другие советские символы.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал Вторую мировую войну крупнейшей катастрофой XX века и заявил, что в развязывании войны наравне с Германией виноват Советский Союз.