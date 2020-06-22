Украина поднимается на гребень второй волны эпидемии коронавируса

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22 июня 2020, 15:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

фото: соцсети

Заболеваемость, связанная с распространением коронавируса, растет на Украине уже вторую неделю. Власть опасается возврата к жестким карантинным мерам из-за угрозы социального взрыва. Тем временем риск отмены или переноса местных выборов становится все более ощутимым.

В некоторые дни количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 превышает 800. Во время карантина регистрировалось от 200 до 500 положительных тестов в сутки. Похоже, что Украину накрыла вторая волна эпидемии.

В конце октября на Украине должны пройти выборы в советы всех уровней - от сельских до областных. Некоторые представители оппозиции полагают, что в сложившейся ситуации власть может попытаться вернуть жесткие карантинные меры и ввести чрезвычайное положение. При этом проведение местных выборов окажется под вопросом.

Депутат от правящей партии «Слуга народа» Александр Корниенко тем временем заявил, что подобный сценарий не рассматривается:

«Местные выборы состоятся согласно закону и Конституции - 25 октября 2020 года. Любые инсинуации о переносе, отмене выборов - абсолютная ложь».

Политолог Кирилл Молчанов подтвердил, что отмена местных выборов вряд ли возможна, поскольку это невыгодно самой власти:

«Ведь у «Слуги народа» продолжает падать рейтинг. Если выборы перенести на 2021 год, то рейтинг Зеленского и «Слуги народа» снизится еще больше. У Зеленского заинтересованы, чтобы местные выборы прошли в срок».

Руководитель Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто заявил:

«Если бы карантин продолжался, то число заболевших снизилось бы до единичных случаев к 10-15 июня. После первой фазы ослабления карантинных мер (11 мая) реальное число подтвержденных диагнозов пошло вверх. И сейчас опасность заболеть почти в два раза выше, чем во время жесткого карантина. Этот показатель увеличивается».

Известно, что еще в конце мая на Украине прошли акции протеста против карантина. В то же время, эксперты отмечают, что ситуация в стране осложняется тем, что снижение мирового производства в связи с кризисом ударит по сырьевым отраслям Украины, в первую очередь по аграрному сектору, где снизятся цены, и металлургии, в которой упадет спрос.

«Две ключевые сферы, на которые приходится львиная доля (75–80%) всего нашего экспорта, ожидают сокращение объемов экспорта и снижение цен. А это значит, что в Украину поступит меньше валютной выручки, снизятся доходы предприятий… они заплатят меньше налогов государству, а сотрудникам уменьшат зарплаты», - рассказал экономист Борис Кушнирук.

Отмечается, что после карантина, из-за которого пострадал малый и средний бизнес, увеличилась безработица, многие украинцы потеряли такой традиционный способ заработка, как сезонные работы за границей.