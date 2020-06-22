Маразмы недели: неправое дело Гозмана, «ползучий» пастор Турчинов и позор газпромовского ФК «Сочи»

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22 июня 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

фото: соцсети

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный на основании действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.

На первом месте нашего хит-парада маразмов - президент Общероссийского общественного движения «Союз правых сил» Леонид Гозман, который в очередной раз решил напомнить о себе, обратившись в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело в отношении президента Владимира Путина. По мнению Гозмана, организация и проведение военного парада в честь 75-летия Победы, а также голосования по поправкам в Конституцию во время эпидемии коронавируса является приготовлением к убийству.

«Прошу возбудить против гражданина РФ Путина В. В. уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и пунктом «а» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц) УК РФ по факту приготовления к убийству путём принуждения к участию в военном параде и голосованию в период пандемии смертельного заболевания», - в частности, сказано в заявлении.

Леонид Гозман

Отметим, что вторая часть статьи 105 УК РФ предусматривает наказание сроком от 8-ми до 20-ти лет лишения свободы либо пожизненное заключение. Напомним, парад Победы в России состоится 24 июня, а 1 июля объявлено выходным днём как дата общероссийского голосования. Нет сомнений, что Леониду Гозману с его перевёрнутым сознанием, по большому счёту, наплевать на то, будет ли проведён парад. А вот принятие поправок в Конституцию для него - больная тема. Осознавая тот факт, что инициированное им дело неправое, и он не победит, Гозман на всякий случай начертил себе «план отхода», отметив, что если в России сменится политический режим, то это уголовное дело можно будет реанимировать, потому что «то, что они делают сейчас, мне кажется, оправдать нельзя».

«Путин зашёл так далеко, что суд над ним и командой неизбежен. Может быть, заочный или посмертный, но будет. Надеюсь, в списке обвинений будет «Умышленное заражение и причинение смерти согражданам 24.06-1.07.20» - парад и голосование на пике эпидемии», - героически «шатает режим» твиттер Леонида Гозмана в перерывах, пока сам истец штурмует ближайший алкомаркет.

Повторимся: матёрый аутсайдер отчётливо осознаёт, что никто никакого дела возбуждать не будет. По той простой причине, что в организации и проведении упомянутых мероприятий нет следов преступлений. Но есть цель - мелькнуть в СМИ, а для этого в России нет препятствий: достаточно озвучить какой-то бред, и тот час же появится шанс стать более узнаваемым в рядах маразматиков. Собственно, мы его маразматику Гозману, продавившему в борьбе с Кремлём не один диван, и предоставили. К тому же, нас умиляет бессмысленная возня навозных жуков.

Стоит отметить, что в сентябре 2014 года этот деятель подписал некое заявление с требованием «вывести с территории Украины российские войска и прекратить пропагандистскую, материальную и военную поддержку сепаратистам на Юго-Востоке Украины». А в период 2017-2018 годов Гозман практиковался в роли телеведущего на одном из украинских телеканалов. Наверное, безуспешно, иначе давно мог бы обеспечить себе достойное «антипутинское» проживание в соседней стране. Там, кстати, партнёр Леонида Гозмана по уничтожению Донбасса экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов на днях заявил, что нужно продолжать «ползучее» наступление на Донбассе. «Это надо продолжать. Каждый день по метру и, гляди, не до Ростова, но к границе бы дошли», - подчеркнул он. Стоит отметить, что на момент начала военных действий в юго-восточном регионе Украины в апреле 2014 года именно Турчинов выполнял обязанности президента страны победившего майданного маразма.

Александр Турчинов

«Я честно скажу: если бы в 2014 году у меня была десятая часть того, что у нас было на начало 2019 года, я бы в крови российские войска попробовал бы утопить в Крыму и скинуть их в Чёрное море», - заявил Турчинов, добавив, что на данный момент он «ждёт присоединения Кубани к Украине».

Известно, что если бы у бабушки было кое-что из частей человеческого тела, то она стала бы дедушкой. Также известно, что Украина при всём своём желании не смогла бы утопить российские войска в Крыму, поскольку ни тогда, ни сейчас не обладала и не обладает ни боеспособной армией, ни уж, тем более, военно-морским флотом.

«Россия - это колосс на глиняных ногах. Распад России будет. И, безусловно, те территории, которые выразят желание жить вместе с большой мощной Украиной - приглашаем!», - прогнозирует баптистский пастор Турчинов.

Процитируем на этот счёт высказывание украинского оппозиционного политика Михаила Добкина о том, что «необходимо на месяц-два, максимум три, ввести в стране военное положение и, по законам военного времени, на центральной площади, там, где пролилась первая кровь, повесить Порошенко, Турчинова, это чудо из руководства «Свободы» - Тягнибока, а Парубия повесить вверх ногами на Доме профсоюзов в Одессе».

Всех упомянутых персонажей перед «актом возмездия» можно было бы наградить пластиковыми медалями. Но эта идея на данное время не эксклюзивна: процесс увековечивания «героев» в пластмассе на Украине уже запущен самими «патриотами».

«Это нагрудный знак (медаль) участника ООС. Выдаётся в комплекте с удостоверением участника боевых действий. Это пластмассовая медаль - обычный формованный пластик, покрашенный в золотистый цвет, а не металл!», - возмутился один из награждённых «ветеранов АТО» и по совместительству украинский писатель Олег Болдырев, подчеркнув, что «больше унизить армию, чем это сделало Министерство обороны Украины, было, наверное, невозможно. Уроды. Тупо уроды».

Пластиковая медаль для украинских «героев»

От себя добавим: какие «герои» - такие и медали. И потом: не заслужили, поскольку за более чем 6 лет войны на их счету нет ни одной победы! Поэтому в контексте запредельных мечтаний о мощной Украине «от Сяна до Дона» весь состав украинской армии и руководства Украины можно смело награждать крышечками от «Пепси-колы».

С целью поднятия боевого духа соплеменников частый фигурант нашей рубрики министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провёл на прошлой неделе ликбез на предмет того, как же, всё-таки, можно вернуть в состав незалежной утраченные Крым и Донбасс, чтобы при этом весь процесс состоялся не на условиях России.

«Наша цель - вернуть эти территории в состав Украины, но ни в коем случае не на условиях России. И вокруг этого, собственно, и происходят все маневры… Я не хочу углубляться в прошлое, но сейчас наша принципиальная позиция - активная наступательная дипломатия. Это, по нашему мнению, единственный способ создать такую ситуацию, когда Россия, в конце концов, будет вынуждена идти на конструктив, потому что она тоже действует не в изоляции, и её доводы о том, что Украина является неконструктивной, не хочет урегулирования и нарушает «Минск» выглядят просто абсурдно не сами по себе, а на фоне того, как мы действуем. Все наши партнёры это видят и признают, что мы реально инициативные, конструктивные, хотим искать решение, и этим в России выбивается из рук аргумент об, условно говоря, «плохой» Украине», - заявил Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба

Мы никоим образом не хотим оскорбить чувства «инициативной и конструктивной» Украины, но, на наш взгляд, подобные дипломатические манёвры на седьмой год донбасской войны чем-то напоминают мозговой штурм психически неполноценных персонажей «Как завоевать мир, не привлекая внимания санитаров». К тому же, время украинской дипломатии в вопросе возвращения Донбасса давно прошло: не за горами то время, когда зачинщики кровавого безумия будут отвечать за свои военные преступления, не имеющие срока давности.

…А пока подопечные Соединённых Штатов гадают на кофейной гуще, как победить Россию, место гибели чернокожего преступника-рецидивиста Джорджа Флойда в Миннеаполисе стало объектом религиозного паломничества. Там собираются сотни людей для участия в так называемых службах возрождения. Представители христианских конфессий протестантского толка и разного рода новых религиозных движений утверждают, что стали свидетелями явления на этом месте чудес. Так, например, лидер христианской организации «Global Revival Harves»t Джошуа Линдквист засвидетельствовал американской прессе, что один из паломников, страдающий глухотой, излечился от заболевания. Здесь же проводятся обряды крещения в специально установленной ванне.

Место паломничества в Миннеаполисе

Отметим, что проводимые «службы возрождения», по словам пасторов, это не что иное, как новая форма протеста. А протестами старой формации, как известно, на сегодня охвачены практически все американские штаты. Признаться, когда изобретённый в США вирус майданного маразма после кругосветного путешествия возвращается в родные пенаты, это не может не радовать. В конце концов, создатели и технологи цветных революций должны испытать на себе все оттенки оных…

И напоследок. На прошлой недели все мы стали свидетелями, пожалуй, одной из самых позорных страниц в истории российского футбола, а именно - из-за поведения ФК «Сочи» по отношению к ФК «Ростов» в ходе проведения Чемпионата России. Напомним, накануне руководство ФК «Ростов», ссылаясь на регламент Чемпионата, обратилось к сочинской команде с просьбой перенести матч, поскольку весь основной состав «Ростова», включая запасных игроков и тренеров, был заперт на карантин в связи с обнаруженным в команде коронавирусом.

Менеджер ФК «Сочи» отказал в просьбе и настоял на проведении игры, в результате чего на футбольном поле встретились матёрые футболисты и 16-17-летние ростовские школьники. Итоговый счет матча -10:1.

Матч ФК «Сочи»-ФК «Ростов»

«Игроки «Сочи» - это те, кто не пригодился «Зениту». По сути, это жирок, который накопил «Зенит» за последние годы. Кстати, хорошая фраза: «Сочи» - жирок «Зенита». Да, хватило на целую команду высшего дивизиона. А ребята из «Ростова» - у них даже контрактов ещё нет! Они любители, подписали контракты в ночь перед игрой. Какие у них заработки? Так что, это не просто матч взрослых мужиков с детьми. Это матч богатых взрослых мужиков против бедных детей. ФК «Богатые взрослые мужики» - ФК «Бедные дети» - 10:1»», - заявил футбольный обозреватель Кирилл Хаит.

В контексте того, что ФК «Сочи», получающий солидные премиальные, является одной из команд «Газпрома», мы поздравляем Алексея Миллера с победой его звёздных игроков над детьми-футболистами! Может, чтобы смыть этот позор, необходимо переиграть игру с основным составом ФК «Ростов»?