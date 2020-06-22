Лукашенко: нигде в мире нет такой демократии, «как ее понимают в Белоруссии»

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22 июня 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Alex Halada/APA Picturedesk

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады заявил, что ни в одной стране мира нет такой демократии, "как ее понимают в республике".

Глава Белоруссии отметил в рамках встречи с воинским коллективом бригады, что в том виде, в котором в стране понимают демократию, "ее близко нет" ни в одном другом государстве.

Александр Лукашенко в качестве примера привел жесткие меры реагирования властей во Франции по отношению к "желтым жилетам", а также привлечение военных для наведения порядка во время недавних протестов в Соединенных Штатах Америки.