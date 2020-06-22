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Египет не планирует пускать Турцию на ливийскую территорию

, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]

Египет не планирует пускать Турцию на ливийскую территорию

Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси сообщил, что планирует ввести свои войска на территорию Ливии. Такое обращение было сделано после заявлений турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о возможном вмешательстве в ливийский конфликт.

На официальном уровне Анкара вместе с другими государствами выступили за мирное урегулирование конфликта в Ливии. Египет заинтересован в истреблении террористических группировок на территории соседнего государства. Парламент страны поддержал главу и легитимизировал ввод вооружённых сил в Ливию для проведения операций по поддержанию безопасности в Ливии.

Египетское руководство не устраивает поддержка, которую оказывает Анкара ливийскому Правительству единства.

Каир предложил провести в Ливии выборы, принятие Конституции и создание президентского совета. На участников гражданской войны должны оказать влияние поддерживающие внешние силы.

Египет объясняет свою позицию тем, что государство завязано на ливийской нефти и экономике. Вместе с Каиром против Турции выступают Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты.  Россия и США пока не отреагировали на заявления египетского президента.

Главы МИД Турции и России 20 июня провели телефонный разговор, в ходе которого сделали акцент на необходимости скорейшего прекращения огня в Ливии.

ПВ

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