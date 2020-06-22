Поляки диктуют свою «историческую правду»

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22 июня 2020, 13:13 [ «Аргументы Недели» ]

В преддверии проведения парада Победы президент России Владимир Путин опубликовал статью в американском журнале National Interest. В работе указаны основные причины начала Второй мировой войны и другие важные моменты, посвящённые международным отношениям. Статья вызвала повышенное внимание историков, политологов и политиков.



Президент Польши указал, что «версия российского президента практически не соответствует правде». При этом никакого опровержения фактов польский руководитель не приводил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Большая игра» указал на негативный формат отношений Варшавы по отношению к Москве. Несмотря на то, что интересы диктуют необходимость взаимного диалога, польская сторона отказывается от сотрудничества с Россией.



В Варшаве устоялось своё понимание истории, которое преподносится как истина. Глава Польши Дуда, как и многие другие европейские политики, пытаются не упоминать про «Мюнхенское соглашение» и другие исторические моменты, которые стали главными причинами Второй мировой войны.



Польша очень болезненно воспринимает апеллирование историками и политиками архивными документами о взаимоотношениях с Гитлером накануне войны.



Российский президент напомнил постоянным членам Совета Безопасности ООН о необходимости встречи для обсуждения важных вопросов. Политики из Китая, Франции, США и других государств поддержали такую инициативу. В Польше на данное предложение пока не отреагировали.



