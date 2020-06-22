Украина поддержала Международную эстафету памяти и благодарности

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22 июня 2020, 00:18 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

В Оргкомитет Международной эстафеты памяти и благодарности «Родина подвига – Родине героя» (далее – Проект) поступило обращение из города Харькова от председателя Общественной организации «Харьковская областная организация ветеранов Украины (Объединенная)» Николая Ляшенко за разъяснением вопроса о том, кто имеет право инициировать подписание договоров о побратимстве между городами и селами по основанию подвигов воинов-освободителей, за которые они удостоены званий Героя Советского Союза и кавалеров всех трех орденов Славы.

Украинским коллегам дано пояснение, что организованная 23 февраля 2011 года на территории Российской Федерации Международная эстафета «Родина подвига – Родине героя» путем заключения первого побратимского договора между украинским селом Раковичи Радомышльского района Житомирской области и селом Новый Лиман Петропавловского района Воронежской области по основанию подвига И.В.Туркенича к настоящему времени охватывает все постсоветское пространство и ряд государств Восточной и Центральной Европы. К настоящему времени оформлено 12 побратимских (межмуниципальных) соглашений между российскими, украинскими, белорусскими и сербскими населенными пунктами.

Как сообщил координатор Проекта, член-корреспондент Академии военных наук, полковник запаса Александр Ужанов, «с инициативой обычно выступают представители патриотически настроенной общественности, которые обращаются за партнерской информационной и организационной поддержкой в Институт социальной памяти Академии военных наук (Российская Федерация). Таким образом, каждое административно-территориальное образование, поддерживающее миссию Проекта, имеет право на добровольных условиях и в порядке общественного запроса обратиться либо в Институт социальной памяти, либо в оргкомитет Проекта с инициативой об установлении побратимства путем заключения межмуниципального договора».

С целью обеспечения целеполагания Проекта и соответствия духа и содержания оформляемых побратимств миссии Проекта, третьей стороной всех договоров о побратимстве выступает Институт социальной памяти, директор которого, член Президиума Академии военных наук Александр Ужанов одновременно выполняет обязанности координатора Международной эстафеты памяти и благодарности «Родина подвига – Родине героя» (с 23 февраля 2011 года по настоящее время).

В свою очередь, лидер харьковских ветеранов, полковник в отставке Николай Николаевич Ляшенко поддержал миссию Проекта и опыт организации побратимских отношений, а также предложил рассмотреть Харьковщину, являющуюся Малой Родиной для 200 Героев Советского Союза, в качестве третьего субъекта Украины (первые – Житомирская и Киевская области) с целью дальнейшего эстафетно-героического шествия самой идеи и дружественных общественных организаций по братанию между собой народов по основание героических подвигов соотечественников в ходе Освободительной миссии СССР в годы Второй мировой войны.

По имеющейся информации, такие города Харьковской области, как Харьков, Купянск, Изюм, Лозовая, Первомайский, Красноград, Волчанск, Чугуев, Люботин, Мерефа и Балаклея желают участвовать в Международной эстафете памяти и благодарности «Родина подвига – Родине героя» и намерены заключать соответствующие побратимские союзы.

Некоторое время тому назад группа инициаторов, среди которых космонавты Волковы, сестры Репины, участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке Василий Голотюк, казачий атаман Андрей Даценко из Рязани, герольдейстер Владимир Ситник и писатель Александр Ужанов отправили письмо главе украинского города Чугуева, которое начинается такими словами:

«Мы, украинцы, граждане Российской Федерации, обращаемся к Вам с предложением увековечить память славного сына города Чугуева, гвардии капитана Владимира Григорьевича Литвинова, погибшего смертью храбрых при освобождении новгородской земли 22 января 1944 года. Будучи трижды раненым в одном бою за деревню Кшентицы, он до последнего вздоха продолжал мужественно командовать подразделением, нанеся огромные потери немецко-фашистским захватчикам. Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Похоронен в братской могиле возле Новгородского Кремля». Не только обращение, но и проект соглашения городов-побратимов отправили энтузиасты руководителям Чугуева Харьковской области и Великого Новгорода. Три месяца прошло, новгородское руководство положительно откликнулось на инициативу и вырабатывает решение о побратимстве, а вот чугуевское хранит тягостное молчание…. Зато ветеранская общественность Харьковской области и самого города Чугуева всецело поддержала добрую иницо братании двух славянских городов с легендарной историей – Чугуева и Великого Новгорода.

Важная смысловая точка, которую держат в фокусе внимания организаторы Эстафетного международного шествия: побратимские инициативы зарождают и развиваются в селах и городах России, Украины, Белоруссии, Молдовы, Прибалтики, Сербии, Чехии, Венгрии, Испании и, по замыслу, сойдутся в Берлине, столице Германии – Германии новой, как хотелось бы организаторам, освобожденной от предрассудков прошлого, искупившей или искупающей свою вину за допущенные тяжелейшие ошибки бывших правителей, цена которым – десятки миллионов загубленных человеческих ни в чем не повинных жизней.

«Проект ведет к братству городов и сел России, СНГ и Европы – и в этом его высочайшая миссия, и в этом осознанном единении - торжество совести и человеческого духа, надежда на мир на планете Земля!», - подчеркнул Александр Ужанов. На фото – первые побратимы, главы сел Раковичи (Украина) и Новый Лиман (Россия).

21 июня 2020 года